Amedsporlu Dia Saba'ya kartopu atıldı, sinirden çıldırdı
Amedsporlu Dia Saba'ya kartopu atıldı, sinirden çıldırdı

Amedsporlu Dia Saba\'ya kartopu atıldı, sinirden çıldırdı
26.01.2026 15:01  Güncelleme: 15:08
Amedsporlu Dia Saba\'ya kartopu atıldı, sinirden çıldırdı
Haber Videosu

Amedspor'un Sivasspor deplasmanında 1-1 berabere kaldığı maçta Dia Saba'ya tribünlerden kartopu atıldı, İsrailli futbolcu oyundan çıkarken yaşanan olaya sinirlendi ancak takım arkadaşları tarafından sakinleştirildi.

1. Lig'in 22. haftasında Amedspor, Sivasspor deplasmanında sahaya çıktı. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor 20. dakikada Ethemi'nin golüyle öne geçerken, Amedspor Diagne'nin golüyle eşitliği sağladı.

OYUNDAN ÇIKARKEN GERGİNLİK YAŞANDI

Sivas'ta oynanan ve zaman zaman gergin geçen karşılaşmada, Amedspor forması giyen Dia Saba ile tribünler arasında kısa süreli bir gerilim yaşandı. İsrailli futbolcu, 87. dakikada oyundan alınarak yerini Çekdar Orhan'a bıraktı.

KAFASINA KARTOPU İSABET ETTİ

Dia Saba, korner kullanmaya hazırlandığı sırada tribünlerden atılan kartoplarına maruz kaldı. Oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesine doğru yöneldiği esnada atılan kartoplarından biri Dia Saba'nın kafasına isabet etti.

SİNİRLENDİ, SAHADAKİLER ENGELLEDİ

Yaşanan olayın ardından sinirlenen Dia Saba, yerde biriken karı alarak tribünlere atmak istedi. Amedspor teknik heyeti ve takım arkadaşları, tecrübeli futbolcuyu sakinleştirerek müdahale etti.

DIA SABA'NIN SEZON PERFORMANSI

Sezon başında İsrail Süper Lig ekiplerinden Amedspor'a transfer olan 34 yaşındaki Dia Saba, bu sezon ligde çıktığı 22 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu, 2022-2023 sezonunda Sivasspor forması giymiş, ardından Maccabi Haifa'ya transfer olmuştu.

Son Dakika Spor Amedsporlu Dia Saba'ya kartopu atıldı, sinirden çıldırdı - Son Dakika

SON DAKİKA: Amedsporlu Dia Saba'ya kartopu atıldı, sinirden çıldırdı - Son Dakika
