Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim

ABD'de Yüksek Mahkeme, kürtajı ABD'de anayasal hak yapan 1973 tarihli Roe v. Wade davasını bozma kararı aldı. ABD'de artık kürtaj anayasal hak sayılmıyor ve bazı eyaletlerde şimdiden kürtaj klinikleri kapatılmaya başlandı. WWE'nin ünlü sunucusu Kayla Braxton, bu karara tepki veren insanlar arasında yer aldı.

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People.com sitesinde yer alan habere göre, WWE'nin sunucusu Kayla, annesinin kimliği belirsiz bir adam tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra kendisine hamile kaldığını yazdı. Annesinin kendi hür iradesiyle doğurmayı seçtiğini söyleyen Braxton, "Ben bir tecavüz ürünüyüm. Anneme bir yabancı tarafından tecavüz edildi. Bugüne kadar ikimizin de öz babamın kim olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bana sahip olmayı seçti. Bir yasa ona zorunda olduğunu söylediği için değil. Her zaman bizim seçimimiz olmalı" ifadelerini kullandı.