Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim - Son Dakika
Üye Girişi

Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim

30.06.2022 16:20

Amerikan Güreşi WWE sunucusu Kayla Braxton, Amerika'da bazı eyaletlerde kürtajın yasaklanmasını eleştirerek, kendisiyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Braxton, annesinin uğradığı tecavüz sonucu kendisinin dünyaya geldiğini söyledi.

ABD'de Yüksek Mahkeme, kürtajı ABD'de anayasal hak yapan 1973 tarihli Roe v. Wade davasını bozma kararı aldı. ABD'de artık kürtaj anayasal hak sayılmıyor ve bazı eyaletlerde şimdiden kürtaj klinikleri kapatılmaya başlandı. WWE'nin ünlü sunucusu Kayla Braxton, bu karara tepki veren insanlar arasında yer aldı.

Amerikan Güreşi sunucusundan çarpıcı itiraf: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim

İTİRAF ETTİ

People.com sitesinde yer alan habere göre, WWE'nin sunucusu Kayla, annesinin kimliği belirsiz bir adam tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra kendisine hamile kaldığını yazdı. Annesinin kendi hür iradesiyle doğurmayı seçtiğini söyleyen Braxton, "Ben bir tecavüz ürünüyüm. Anneme bir yabancı tarafından tecavüz edildi. Bugüne kadar ikimizin de öz babamın kim olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bana sahip olmayı seçti. Bir yasa ona zorunda olduğunu söylediği için değil. Her zaman bizim seçimimiz olmalı" ifadelerini kullandı.

Amerikan Güreşi sunucusundan çarpıcı itiraf: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
YORUMLAR
500
ABD Başkanı Biden: '(Türkiye'ye F-16 satışı) Kongre'den onay almamız gerekiyor ve bence bunu alabiliriz.' ABD Başkanı Biden: '(Türkiye'ye F-16 satışı) Kongre'den onay almamız gerekiyor ve bence bunu alabiliriz.' ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düştü ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düştü

Tam Gemi Şok Denemeleri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim - Son Dakika


Son Dakika
16:25 Usta oyuncu Cüneyt Arkın gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
16:20 Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
16:19 DSÖ'den Türkiye'de de ortaya çıkan maymun çiçeği virüsüyle ilgili uyarı: Virüsün hedefinde hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar var
15:56 Kavgayı ayırmak isterken öldürülen adamın eşi isyan etti: Benim kızım, yeni dillenen oğlum kime baba diyecek?
15:55 Gaziantep'i 73-72 yenen Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson arasında su sızmıyor! İkilinin şakalaştığı anlar NATO zirvesine damga vurdu
15:27 Atakan Arslan'dan bu akşam yapacak Survivor finaline saatler kala ilgi çeken paylaşım: Bana geçmedi
15:24 Futbolu bırakma konusunda kararsız olan Arda Turan'a 2.Lig ekibi İskenderunspor'dan transfer teklifi
15:20 Toprak Mahsulleri Ofisi'nden son düzenleme: Çiftçiden buğday alım fiyatı 400 TL, arpa alım fiyatı ise 200 TL artırıldı
15:01 Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 16:33:43. #1.13#
SON DAKİKA: Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement