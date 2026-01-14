Amine Harit'ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi - Son Dakika
Amine Harit'ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi

Amine Harit\'ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi
14.01.2026 19:29  Güncelleme: 19:35
Amine Harit\'ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi
Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir'in Faslı yıldızı Amine Harit, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçmiş dönemde Galatasaray'ın kendisini istediğini ancak transferin gerçekleşmediğini açıklayan Harit, ''Galatasaray'la çok yakın temaslarım oldu, hatta neredeyse anlaşmıştım.'' itirafında bulundu.

RAMS Başakşehir'in Faslı yıldızı Amine Harit, Türkiye'deki ilk özel röportajını AA'ya verdi. Amine Harit, geçmiş yıllardaki transfer görüşmelerini anlatarak çarpıcı bir itirafta bulundu.

''BAŞAKŞEHİR DÖRT DEĞERLİ KULÜPTEN BİRİ''

Kariyerinde oynadığı kulüplerle hep üst sıralar için mücadele ettiğini belirten Faslı oyuncu, "Marsilya, Fransa'nın en büyük kulüplerinden biriydi. Şampiyon olamıyorsak ikinci, üçüncü sıra için mücadele ediyorduk. Buraya geldiğimde ise şunu net gözlemledim, Başakşehir değeri tam yansıtılmayan bir kulüp özellikle kamuoyu önünde. Bana göre Başakşehir, Türkiye'deki dört değerli kulüpten biri. Kadro ve kalite anlamında bizimle yarışabilecek çok fazla takım olduğunu düşünmüyorum. Başakşehir'in her sezon ilk 2-3 sıra içerisinde olması gerekiyor. Başakşehir gibi bir kulübe de bu yakışır zaten." değerlendirmesinde bulundu.

''TRANSFERİM BU ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ''

Transfer döneminin son gününde Başakşehir'in kadrosuna dahil olan Amine Harit, transfer süreci hakkında şunları kaydetti: "Evdeydim, transferin son gününde, herhangi bir yere gitmeyi planlamıyordum. Marsilya'da sezona başlayacaktım ve sezonu Marsilya'da geçirmeyi planlıyordum. Daha sonrasında Nuri hocadan bir telefon geldi ve takımın başına geçtiğini, buranın ne kadar iyi ve organize bir takım olduğunu söyledi. Konuştuktan sonra kafamda bir şeyler netleşmeye başladı. Daha önce ona karşı oynamıştım, ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu da biliyordum ve yaptığımız sohbette de aslında futbola bakış açımızın çok benzer olduğunu ve birlikte iyi işler yapabileceğimizi düşündüm. Aynı vizyona sahip olduğumuzu hissettim. Ayrıca Türkiye Müslüman bir ülke, buraya gelmemde beni iten konulardan biri de buydu. Yeni bir şehir, yeni bir kültür... Bu şekilde transferim gerçekleşti."

''GALATASARAY'LA NEREDEYSE ANLAŞMIŞTIM''

Faslı yıldız, "Daha önce de Türk takımlarıyla adın çok anıldı. O zaman transferin neden gerçekleşmedi?" sorusuna, "Geçtiğimiz transfer dönemlerinde özellikle Galatasaray'la çok yakın temaslarım oldu, hatta neredeyse anlaşmıştım. Fakat belli sebeplerden olmadı. Galatasaray'la görüştüğüm dönemde Marsilya'yla da sözleşme yenileme görüşmelerim vardı ve tercihimi Marsilya'dan yana kullandım. Türkiye'ye gelmeyi açıkçası yine düşünmüyordum. Benim için beklenmedik bir durum oldu ama Allah böyle istedi diyebiliriz. Futbol oynamaktan yeniden keyif almak istiyordum ve bundan dolayı Başakşehir'e geldim. Başakşehir'e gelmemde en önemli etken Nuri hoca oldu." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Galatasaray, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amine Harit'ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi - Son Dakika

