Amorim'den Leao'nun transferi hakkında açıklama - Son Dakika
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Amorim'den Leao'nun transferi hakkında açıklama

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Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, Rafael Leao’nun transfer durumu hakkında konuştu. Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray’ın da transfer listesinde yer alan yıldız oyuncu için, ''Leao yalnızca bir kez antrenman yaptı. Şu anda doğru fiziksel durumda değil, bu yüzden maçta olmayacak. Geri kalan konular için transfer döneminin kapanmasını bekleyeceğiz. Beş gün sonra oturup konuşacağız'' dedi.

Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, Serie A’nın ikinci haftasında oynanacak Venezia maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Rafael Leao’nun durumu hakkında konuştu. Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray’ın da transfer listesinde yer alan yıldız oyuncunun geleceğine ilişkin net mesajlar verdi.

''5 GÜN SONRA OTURUP KONUŞACAĞIZ''

Leao'nun Venezia karşısında forma giyemeyeceğini duyuran Amorim, ''Leao yalnızca bir kez antrenman yaptı. Şu anda doğru fiziksel durumda değil, bu yüzden maçta olmayacak. Geri kalan konular için transfer döneminin kapanmasını bekleyeceğiz. Beş gün sonra oturup konuşacağız.'' dedi. 

''HER ŞEYİ AÇIKLAYACAĞIM''

Amorim, oyuncunun Milan’da kalması halinde takımın önemli bir parçası olup olamayacağı sorusuna ise ''Bu soruyu anlıyorum ancak transfer dönemi kapandıktan sonra, beş gün içinde bu konuyu konuşacağız. Şu anda bu mesele hakkında konuşmak benim için zor. Fakat bir sonraki basın toplantısında her şeyi açıklayacağıma söz veriyorum.'' yanıtını verdi. 

''ÇOK BÜYÜK BİR FUTBOLCU''

Leao’nun kalitesine de değinen Amorim, şöyle devam etti: ''Leao çok büyük bir futbolcu. Daha önce de doğru zihniyete sahip olması halinde dünyanın bütün takımlarında oynayabileceğini söylemiştim. Ancak ihtiyaç duyduğu şey tam olarak bu zihniyet. Futbolda bazen başka bir yere gitmek daha iyidir. Biz de şu anda tam olarak böyle bir durumun içindeyiz.'' 

Galatasaray, Futbol, Milan, Spor, Son Dakika

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