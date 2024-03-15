Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası Kura Çekimi Yarın Yapılacak

Kadın Milli Satranç Takımı Macaristan'da düzenlenecek Dünya Satranç Olimpiyatı için Antalya'da kampa başladı

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Kadın Milli Satranç Takımı, 10-23 Eylül tarihleri arasında Budapeşte'de düzenlenecek olan 44. Dünya Satranç Olimpiyatı'na hazırlık amacıyla Antalya'da kampa girdi. Milli takım, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle kamp sürecini sürdürecek. Kampın antrenörlüğünü GM Nidjat Mammadov yaparken, IM Ekaterina Atalık, WGM Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, WGM Kübra Öztürk Örenli, WFM Gülenay Aydın ve WIM Hayale İsgenderova da takımda yer alıyor. Milli sporcular, çevrim içi eğitimlerin ardından Mart ayına kadar yüz yüze kampla devam edecek.