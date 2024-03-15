Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası Kura Çekimi Yarın Yapılacak - Son Dakika
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Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası Kura Çekimi Yarın Yapılacak

Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası kura çekimi yarın Fransa'da gerçekleştirilecek. Türkiye, seri başı olarak kura çekimine katılacak ve 1. torbada yer alacak. Diğer torbalarda ise Almanya, İspanya, İtalya, İrlanda, Gürcistan, Ukrayna, Yunanistan, İsrail, Azerbaycan, Belçika, Hollanda ve İskoçya yer alacak.

15.03.2024 12:03  Güncelleme: 12:05
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Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası kura çekimi yarın Fransa'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ampute Futbol Milli Takımı, Evian kentinde yapılacak kura çekimine seri başı olarak katılacak.

Kura çekiminde 1. torbada Türkiye, ev sahibi Fransa, İngiltere ve Polonya yer alırken, 2. torbada ise Almanya, İspanya, İtalya ve İrlanda, 3. torbada ise Gürcistan, Ukrayna, Yunanistan ve İsrail, 4. torbada ise Azerbaycan, Belçika, Hollanda ve İskoçya yer alıyor.

Kaynak: AA

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