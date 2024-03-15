Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası kura çekimi yarın Fransa'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ampute Futbol Milli Takımı, Evian kentinde yapılacak kura çekimine seri başı olarak katılacak.
Kura çekiminde 1. torbada Türkiye, ev sahibi Fransa, İngiltere ve Polonya yer alırken, 2. torbada ise Almanya, İspanya, İtalya ve İrlanda, 3. torbada ise Gürcistan, Ukrayna, Yunanistan ve İsrail, 4. torbada ise Azerbaycan, Belçika, Hollanda ve İskoçya yer alıyor.
Son Dakika › Spor › Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası Kura Çekimi Yarın Yapılacak - Son Dakika
Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Kadın Milli Satranç Takımı, 10-23 Eylül tarihleri arasında Budapeşte'de düzenlenecek olan 44. Dünya Satranç Olimpiyatı'na hazırlık amacıyla Antalya'da kampa girdi. Milli takım, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle kamp sürecini sürdürecek. Kampın antrenörlüğünü GM Nidjat Mammadov yaparken, IM Ekaterina Atalık, WGM Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, WGM Kübra Öztürk Örenli, WFM Gülenay Aydın ve WIM Hayale İsgenderova da takımda yer alıyor. Milli sporcular, çevrim içi eğitimlerin ardından Mart ayına kadar yüz yüze kampla devam edecek.
Kilis'te yaşayan depremzede sporcu Merve Yenidünya, başladığı bilek güreşi sporunda birçok başarı elde etti. 6 dünya, 6 Avrupa ve 20 Türkiye şampiyonluğu bulunan Yenidünya, hedefini daha da yükseklere koymuş durumda. Azmi ve çalışkanlığıyla arkadaşlarına ilham olan genç sporcu, salgın ve deprem gibi zorluklara rağmen antrenmanlarına devam ediyor.
Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, Emlak Konut ile yapacağı karşılaşmada galibiyeti hedefliyor. FIBA Kadınlar Euroleague'de Final Four'a kalan ÇBK Mersin, ligde de başarısını sürdürmek istiyor. ÇBK Mersin Genel Koordinatörü Ender Ünlü, Emlak Konut karşısında kazanarak yollarına devam etmek istediklerini belirtti. Takımın en önemli itici gücünün taraftarlar olduğunu vurgulayan Ünlü, sporseverleri maça davet etti.
Fenerbahçe Spor Kulübü Basın Sözcüsü Selahattin Baki, Galatasaray Spor Kulübü'nün şikayeti üzerine ifadeye çağrıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Baki'ye destek olmak için adliyeye geldi ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, aile bağlarını güçlendirmek için düzenlenen taekwondo, masa tenisi, satranç ve boks müsabakalarına katıldı. Başkan Çolakbayrakdar, sporun milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin yetişmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Angola ile yaptığı hazırlık maçında rakibini 43-22 mağlup etti. Türkiye, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 21-13 önde tamamladı ve karşılaşmayı da 43-22 kazandı. Milli takım, başantrenör Daniel Gordo Rios yönetiminde hazırlıklarını sürdürerek, yarın saat 18.00'de Angola ile bir hazırlık maçı daha yapacak. Bu karşılaşma sporseverler tarafından ücretsiz izlenebilecek.
Yılport Samsunspor'un Kamerunlu futbolcusu Olivier Ntcham, takımının başarılı performansı ve yeni transferlerle birlikte daha iyi bir takım olduklarını belirtti. Ntcham, takım arkadaşlarıyla iyi iletişim kurduklarını ve dışarıdaki ilişkilerinin de saha içindeki performanslarını olumlu etkilediğini söyledi. Ayrıca Türk yemeklerini ve Samsun'u çok sevdiğini ifade etti.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes, sezon açılışından bu yana geçen 2 buçuk ayda yaklaşık 2 milyon turist ağırladı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcüman, kayak turistinin yoğun ilgi göstermesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen ile Karabağ arasında oynanan maçta, Karabağlı Elvin Cafarguliyev, hakem Anthony Taylor'a sarı kartı iptal ettiği için beşlik çakmaya çalıştı. Ancak hakem, VAR incelemesi sonrası kararını kırmızı kart olarak değiştirdi. Cafarguliyev'in bu hareketi ve sonrasında yaşadığı hayal kırıklığı sosyal medyada gündem oldu.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Manisa FK ile karşılaşacak. Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Sakatlığı devam eden Atakan Cangöz forma giyemeyecek. Ahlatcı Çorum FK, 26 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 42 puan topladı ve play-off potasında kalmayı hedefliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?