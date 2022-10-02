İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren milliler, 30. dakikada Ömer Güleryüz ile bir gol daha buldu. Maçın 36. dakikasında Muhammet Yeğen ve 45. dakikada Savaş Kaya ile fileleri havalandıran Türkiye, Liberya'yı 5-0 mağlup etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Ampute Futbol Dünya Kupası - Son Dakika

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