Ampute Futbol Ligi'nde Şampiyon Şahinbey Belediyesi

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2024-25 sezonu, 22. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12 takımın mücadele ettiği ligde şampiyonluğa Şahinbey Belediyespor ulaştı.

Ligin son haftasında Gebze Belediyesi Ampute Futbol Kulübünü 3-0 yenen Gaziantep ekibi, puanını 61'e yükseltti.

Aynı puana sahip Alves Kablo Ampute Futbol Kulübünü ikili averajla geride bırakan Şahinbey Belediyespor, şampiyonluk kupasını kazandı.

Ligdeki son maçında DEPSAŞ Enerji Spor Kulübünü 7-1 yenen Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, sezonu ikinci bitirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü ise 2024-25 sezonunu üçüncü sırada tamamladı.