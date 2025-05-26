Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2024-25 sezonu, 22. hafta maçlarıyla tamamlandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12 takımın mücadele ettiği ligde şampiyonluğa Şahinbey Belediyespor ulaştı.
Ligin son haftasında Gebze Belediyesi Ampute Futbol Kulübünü 3-0 yenen Gaziantep ekibi, puanını 61'e yükseltti.
Aynı puana sahip Alves Kablo Ampute Futbol Kulübünü ikili averajla geride bırakan Şahinbey Belediyespor, şampiyonluk kupasını kazandı.
Ligdeki son maçında DEPSAŞ Enerji Spor Kulübünü 7-1 yenen Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, sezonu ikinci bitirdi.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü ise 2024-25 sezonunu üçüncü sırada tamamladı.
Son Dakika › Spor › Ampute Futbol Ligi'nde Şampiyon Şahinbey Belediyesi - Son Dakika
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