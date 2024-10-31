Ampute Futbol Milli Takımı'na Kırşehir'de Teşekkür Ziyareti - Son Dakika
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Ampute Futbol Milli Takımı'na Kırşehir'de Teşekkür Ziyareti

Ampute Futbol Milli Takımı\'na Kırşehir\'de Teşekkür Ziyareti

Balkan Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Kırşehir'de teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdi.

31.10.2024 16:16
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da ilk kez düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, kamp yaptığı Kırşehir'de teşekkür ziyaretlerinde bulundu.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, makamında ağırladığı teknik heyet ve futbolculara başarılarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye'yi gururlandırdıkları için konuklarını tebrik eden Demiryürek, "Şampiyona öncesi bir aradaydık, şampiyonluğun ardından sizi bir kez daha Kırşehir'de ağırlamanın sevinci içindeyiz. İnşallah daha nice başarılarını göreceğiz. Sizleri desteklemekten hiçbir zaman geri durmayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç da takımın büyük emek verdiğini ve başardığını aktararak, "Bu süreçte gençlerimizin ve abilerinin emekleriyle beraber amputede ülke başarısını sosyal sorumluluk olarak görüyorum." diye konuştu.

Valilikten yürüyerek Ahi Külliyesi'ne geçerken esnafın tebrik ettiği futbolcular, Ahi Evran Veli'nin türbesini ziyaret ederek dua okudu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Ampute Milli Futbol Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz, Türk milletinin desteği ile başarıya ulaştıklarını aktararak, "Çalışıp, Arnavutluk'a gittik ve şampiyon olarak döndük. Sözümüzü tutmanın gönül rahatlığı ile yeniden Kırşehir'i ziyaret ettik." diye konuştu.

Takım kaptanı Halil İbrahim Esen ise çok çalıştıklarını ve emeklerini kupayla taçlandırdıklarını, Avrupa kupalarının yanına Balkan Kupası'nı da eklediklerini söyledi.

Ağalar Konağı'nda Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile de bir araya gelen Ampute Futbol Milli Takımı, kamp döneminde kendilerine verdikleri destek için Ekicioğlu'na teşekkür etti.

Ekicioğlu, milli takımın Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini, kendileriyle gurur duyduklarını belirterek, diğer şampiyonalar öncesinde de Kırşehir'de kampa beklediklerini söyledi.

Ampute Futbol Milli Takımı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA

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