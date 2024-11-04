Ampute Futbol Milli Takımı'nda yeni hedef 2026 Dünya Kupası - Son Dakika
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Ampute Futbol Milli Takımı'nda yeni hedef 2026 Dünya Kupası

Ampute Futbol Milli Takımı\'nda yeni hedef 2026 Dünya Kupası

Üst üste üç kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ve ilk kez düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda da birincilik elde eden Ampute Futbol Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nı kazanmaya odaklandı.

04.11.2024 12:17
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Üst üste üç kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ve ilk kez düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda da birincilik elde eden Ampute Futbol Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nı kazanmaya odaklandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, AA muhabirine, Ampute Futbol Milli Takımı'nın ilk kez düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Arnavutluk'tan şampiyon olarak dönüp ülke tarihine yeni bir başarı kattıklarını ve engellilere verilen değeri gösterdiklerini aktaran Erkoç, en başarılı spor dallarından biri olarak sporcularıyla gurur duyduklarını söyledi.

Zor bir kamp programlarıyla Balkan Şampiyonası'na hazırlandıklarını ifade eden Erkoç, "Allah'a şükürler olsun mahcup olmadık. Bize her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, bakan yardımcılarımıza ve tüm bürokratlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Erkoç, Balkan Şampiyonası'na katılan kadronun gençleştirildiğini, 16-22 yaş aralığındaki sporcularla Türkiye'yi temsil ettiklerini anımsattı. Federasyon tarihinde bir ilki yaparak gerçekleştirerek gençlerden oluşan kadroyla şampiyonaya katıldıklarına dikkati çeken Erkoç, gece gündüz demeden çalışacaklarını belirtti.

"Dünya Kupası hazırlıklarına başladık"

Balkan şampiyonluğuyla müzelerine bir kupa daha koyduklarını dile getiren Erkoç, şunları kaydetti:

"İnşallah 2025'te henüz nerede düzenleneceği belli olmayan Uluslar Ligi'ne katılacağız. Uluslar Ligi zor bir süreç olacak. Oradan da şampiyon olup Dünya Kupası için vize alacağız. 2026'da düzenlenecek Dünya Kupası hazırlıklarına büyük bir özveriyle başladık. En büyük hedefimiz bir tarih daha yazıp, yine dünya şampiyonu olmak. Bunun için Avrupa Şampiyonası'nın ertesi günü çalışmalara başlamıştık. Federasyon olarak her kupanın arkasından diğer kupanın mücadelesini vermeye ilke edinmişiz."

Depremde uzvunu kaybedenler spora kazandırılacak

Ampute Futbol Milli Takımı'nın büyük işler başardığını, engellilerin sosyal hayata bağlanmasında örnek olduğunu vurgulayan Erkoç, depremden dolayı engelli kalanlara yönelik de çalışma başlatacaklarını bildirdi.

Erkoç, "2025 yılı planlarımızın ilki, deprem bölgesinde tarama yapacağız. Depremi ağır yaşamış başta Hatay, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş illerimizde uzvunu kaybetmiş olanlara yönelik çalışma başlatacağız. Engelli kardeşlerimize el uzatıp, Allah'ın izniyle spora kazandıracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Milli Takım, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ampute Futbol Milli Takımı'nda yeni hedef 2026 Dünya Kupası - Son Dakika

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