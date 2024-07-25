Ampute Futbol Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Erhan Kuşkapan: 2030 yılına kadar bütün kupalara talibiz

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Ampute Futbol Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Erhan Kuşkapan, genç bir jenerasyona sahip olduklarını belirterek, "Bu oyunculara sahip olduğumuz için çok şanslıyız. 2030 yılına kadar bütün kupalara talibiz" dedi.

Ampute Futbol Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Erhan Kuşkapan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine geride kalan Avrupa şampiyonası, hedefler ve projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Avrupa şampiyonasına hazırlık sürecini anlatan Kuşkapan, "Martın 23'ünde ligleri bitmişti, nisanda takımı kampa aldık. 2 aylık hazırlanma sürecimiz vardı. Bizim için de bu süre yeterliydi. Zorlu süreç geçirdik. 30 sporcu arkadaşımızdan 15 kişiye düştüler. Çalıştılar, çabaladılar ve şampiyon oldular. Kendilerini tebrik ederim. Bizim için güzel bir süreç oldu. Benim Ampute Milli Takımı ile 2. Avrupa şampiyonluğum oldu, 1 de dünya şampiyonluğum var. 2 Avrupa ve 1 Dünya Kupası kazanmış dünyadaki tek antrenör benim. Bunun da gururunu yaşıyorum. Federasyon başkanımıza, İsmail Temiz hocamıza teşekkür ederim. 2026 Dünya Kupası'na hazırlanmak için önümüzdeki güzel bir süreç var" diye konuştu.

"2030 yılına kadar bütün kupalara talibiz"

Genç bir jenerasyonları olduğunu ifade eden Erhan Kuşkapan, "Gol kralı olan oyuncumuz Ömer Güleryüz 1997 doğumlu, 1999 doğumlu Kemal Güneş var. Bunlar ampute futbolunun Messi ve Ronaldo'su. Bu oyunculara sahip olduğumuz için çok şanslıyız. 2030 yılına kadar bütün kupalara talibiz. Çünkü onlardan öndeyiz. Dünyada siyahi takımlar bizi biraz zorluyorlar, çok sert oynuyorlar. Ofsayt olmadığı için daha iyi kapanıyorlar. Sporcu kardeşlerimiz, bayrağımızı zirveye dikmek için mücadele etmeye devam edecekler. Takımımızda gazilerimiz var. İsmail Temiz hocamız, Savaş Kaya var, birkaç tane daha gazi kardeşimiz var. Gazilerin olduğu bir takım olduğumuz için de maneviyatı yüksek bir takım. Bunun da bize artıları diğer takımlara göre fazla. Fiziksel anlamda düştüğümüz zamanlarda bile bu duygular ekstra motivasyon sağlıyor. Dünyada ampute futbol, Türkiye'den sorulur" şeklinde konuştu.

Deprem bölgelerine federasyonun çalışmaları olduğunu aktaran Kuşkapan, "Federasyonumuzun ve İsmail Temiz hocamızın beraber yapacağı bir proje var. Burada ampute futbol sahaları kazandırıp, ampute futboluna kazandırma düşüncemiz var. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz" cümlelerine yer verdi.

"Kulüplerimize destek bekliyoruz"

Ampute futbolunda kulüpler kapandığının altını çizen Erkan Kuşkapan, "Ampute Futbol Takımımız değerli bir takım. Liglerde 26 ampute kulübümüz var. 3 ligimiz var. Bu sayı Dünya Kupası'ndan önce 32'ydi. Kulüplerimiz kapanıyor. Ampute futbolun 3 büyüklerinden biri kulübünü kapattı. Ampute futbol, dünyada Türkiye'den sorulur diyoruz ama kulüplerimizi de desteklememiz gerekiyor. Çünkü bu sporcu kardeşlerimiz milli takımdan önce kulüplerinde yetişiyor. Belediyelerimiz, sponsorluk anlamında destek vermesi gerekiyor. Elimizde böyle değerli bir branş var. Bu branşı korumak zorundayız. Kulüplerimize destek bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL