Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Alves Kablo SK- Gebze Belediyesi SK ile Şahinbey Belediyespor- Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler SK yarı finale yükseldi.

Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Alves Kablo SK-Depsaş Enerji SK: 6-2

Şahinbey Belediyespor- ODTÜ Teknokent SK: 8-1

Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler SK- İzmir Büyükşehir Belediyesi SK: 2-0

Gebze Belediyesi SK- Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute FK: 2-1

Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda yarı final maçları 30 Nisan Çarşamba günü oynanacak.