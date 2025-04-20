Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Alves Kablo SK- Gebze Belediyesi SK ile Şahinbey Belediyespor- Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler SK yarı finale yükseldi.
Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:
Alves Kablo SK-Depsaş Enerji SK: 6-2
Şahinbey Belediyespor- ODTÜ Teknokent SK: 8-1
Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler SK- İzmir Büyükşehir Belediyesi SK: 2-0
Gebze Belediyesi SK- Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute FK: 2-1
Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda yarı final maçları 30 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
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