Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'nı ağırladı - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'nı ağırladı

14.10.2022 11:14

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nı kazanan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nı kazanan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen kabulde milli oyuncuların yanı sıra Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ve Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Kupayı buraya getiren, bu kupada teri olan, bu kupaya gayret gösteren tüm arkadaşlarımız burada. Sevinci paylaşmak üzere, bu heyecanı paylaşmak üzere bir aradayız. Bu kadro bugüne kadar şampiyonluğa ulaşan bu yolda, bu ülkeye, bu millete pek çok sevinci yaşatan kadro. Alınan kupa da bu işin zirvesi. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte bu yolculuk, bu tırmanış devam edecek. Ben burada özveriyi görüyorum, inanmışlığı görüyorum. Hem müsabakalarda, hem müsabaka öncesi antrenmanda ve hem bu süreçte, pandemi sürecinin zorluklarında bile bu ekibin gayretlerine şahit oldum" diye konuştu."Ben tüm ekibimize, bu anlamda inanan, gayret gösteren tüm arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyor ve tebriklerimi sunuyorum" diyen Bakan Kasapoğlu, "Milletimiz, 85 milyon, bu süreçte hakikatten bu ekibe inandı. İstanbulumuz, bu organizasyon tarihinde en güzel ev sahipliği yapan sembol şehrimiz oldu. Halkımızın bu anlamdaki ilgisi bize elbette her daim gurur veren, güç veren bir unsur. Ben bu vesileyle aziz milletimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın her daim sporu bizzat takip eden ve en güçlü şekilde destekleyen yönü, liderliği pek çok branşta olduğu gibi ampute futbolunda da çok ciddi bir başarıyı getirdi. O gün kendileri bizlerle birlikteydiler, o gururu ve heyecanı birlikte yaşadık. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından Ampute Futbol Milli Takımı, Bakan Kasapoğlu'na milli takım forması hediye etti ve toplu fotoğraf çektirildi.

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Kaynak: DHA

Mehmet Kasapoğlu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'nı ağırladı - Son Dakika

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