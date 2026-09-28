Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesi Erciyes\'te yeniden kampa girdi

TÜRKİYE Ampute Milli Futbol Takımı, Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi 4'üncü etap hazırlıklarına Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde başladı. Ay-yıldızlılar; daha önce hazırlık yaptıkları Erciyes kampında 2'nci etap çalışmalarını sürdürüyor.

Meksika'nın San Juan de los Lagos 13-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde Türkiye Ampute Milli Takımı hazırlıklarını, teknik direktör İsmail Temiz yönetiminde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 metre rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girmişti. Son Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Ay-yıldızlılar, 18 Eylül'de tamamladıkları Kayseri kampının ardından 1 haftalık izne ayrıldı. Ay yıldızlıklar 4'üncü etap kamp hazırlıkları kapsamında dün Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde toplanarak yeniden kampa girdi. A Milli Takımda 1 haftalık iznin ardından çalışmalar başladı. İsmail Temiz yönetiminde Erciyes'te yapılan 2'nci kampın ilk antrenmanda ısınma, dayanıklılık ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman şut çalışmasının ardından yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.

A Milli Takım, 7 Ekim'e kadar hazırlıklarını Kayseri'de sürdürecek.