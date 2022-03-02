Ampute Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı sona erdi - Son Dakika

Ampute Milli Futbol Takımı, Türkiye'de düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında Antalya'da yaptığı kampı tamamladı.

Milli takımın Belek Turizm Merkezi'ndeki Voyage Belek Otel'de gerçekleştirdiği kamp, bugün yaptığı antrenmanla sona erdi.

Dünya Kupası'na hazırlanan ay-yıldızlı ekip, farklı illerde 7 kamp daha yapacak.

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Dünya Kupası meşalesini yaktıkları ilk yerin Antalya kampı olduğunu söyledi.

Avrupa Şampiyonası'nda güzel başarılar elde ettiklerini hatırlatan Çakmak, "Antalya kampımızda daha çok taktik, birinci, ikinci ve üçüncü bölge savunması, hücumdan savunmaya geçişler, savunmadan hücuma geçişlerin taktikleri üzerinde durduk. Futbolcu fiziksel anlamda ne kadar hazır olursa mental anlamda da hazır olmak zorunda. Takım halinde işimizi aşkla yapıyoruz. Parolamız tek ayak, tek yürek, tek bilek." diye konuştu.

Ligler dolayısıyla futbolcuları tekrar takımlarına göndereceklerini aktaran Çakmak, haziranda İngiltere ile hazırlık maçı yapacaklarını kaydetti.

Çakmak, takım olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Dünya Kupası sözü verdiklerini vurguladı.