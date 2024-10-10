Ampute Milli Takımı Balkan Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Ampute Milli Takımı Balkan Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Üst üste üç kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı, Kırşehir'de kamp yapıyor.

10.10.2024 16:50
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Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nın hazırlıklarına Kırşehir'de başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ampute Futbol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası öncesi 15 Ekim'e kadar Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Stadı'nda kamp yapmaya devam edecek.

İlk kez gerçekleştirilecek Balkan Şampiyonası, 15-18 Ekim tarihlerinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek.

TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Kerim Vural, ilk Balkan Şampiyonası'nda Ampute Futbol Milli Takımı'nın şampiyon olacağına inandığını ifade etti.

Takımın gençleştiğine dikkat çeken Vural, bu konunun da altyapıdaki futbolcular için önemli olduğunu ve Balkan Şampiyonası'nda güzel bir tecrübe kazanacaklarını dile getirdi.

Dünya birinciliğinin yanı sıra 3 kez üst üste Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Ampute Futbol Milli Takımı'nın müzede eksik olan Balkan Kupası'nı da alacağına inandıklarını kaydeden Vural, milli takımın sıkı bir çalışma içerisinde olduğunu ve ortaya koydukları bu azmin şampiyonlukla sonuçlanacağını vurgulayarak, "Biz dünya ve Avrupa şampiyonuyuz. Kulüpler düzeyinde Şampiyonlar Ligi şampiyonuyuz. Türkiye, son 20 yılda bu alanda çok büyük mesafeler kat etti. Dolayısıyla biz bu ivmeyi devam ettirmek istiyoruz. Şampiyon gidip şampiyon gelmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Milli Takım, Politika, Kırşehir, Turnuva, Fransa, Futbol, Spor, Son Dakika

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