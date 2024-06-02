Ampute Milli Takımı İsrail'i 6-0 Mağlup Ederek Zaferi Mazlum Kardeşlere Armağan Etti - Son Dakika
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Ampute Milli Takımı İsrail'i 6-0 Mağlup Ederek Zaferi Mazlum Kardeşlere Armağan Etti

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EURO 2024 C Grubu ilk maçında Ampute Milli Takımı, İsrail'i farklı bir skorla mağlup ederek büyük bir zafer elde etti. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, galibiyeti mazlum kardeşlere armağan ettiklerini belirtti. Ampute Milli Takımı, zaferi Türk bayrağı açarak ve secde yaparak kutladı.

02.06.2024 20:21
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- Alpaslan Erkoç: "Bu galibiyeti mazlum kardeşlerimize armağan ediyoruz"

LYON - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, EURO 2024 C Grubu ilk maçında Ampute Milli Takım'ın İsrail'i 6-0 mağlup etmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu galibiyeti mazlum kardeşlerimize armağan ediyoruz" dedi.

EURO 2024 C Grubu ilk maçında Ampute Milli Takımı, İsrail'i farklı mağlup etti. Mücadele sonrası Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, Ampute Milli Takımı'nın İsrail karşısında farklı galip gelmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Karşılaşma sonrası İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Erkoç, "Bu mutluluğu tarif edemem. Çok mutluyum. Bugün bu galibiyeti öncelikle bu tribünleri dolduran Fransa'daki taraftarımıza, Türk kardeşlerimize, bizim yanımızda olanlara armağan ediyoruz. Her zaman engellilerin yanında olan Cumhurbaşkanımıza armağan ediyoruz. Bu galibiyeti mazlum kardeşlerimize armağan ediyoruz. En büyük Türkiye" dedi.

Öte yandan Ampute Milli Takımı, İsrail karşısında alınan farklı galibiyetin ardından sahada Türk bayrağı açarak bu muhteşem zaferi secdeye giderek kutladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ampute Milli Takımı İsrail'i 6-0 Mağlup Ederek Zaferi Mazlum Kardeşlere Armağan Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ampute Milli Takımı İsrail'i 6-0 Mağlup Ederek Zaferi Mazlum Kardeşlere Armağan Etti - Son Dakika
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