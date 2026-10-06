Ampute Milli Takımı, Kayseri\'de 1850 metrede Meksika adaptasyonunu hızlandıracak

MEKSİKA'nın San Juan de los Lagos şehrinde 13-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, hazırlıklarını Teknik Direktör İsmail Temiz yönetiminde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1850 metre rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Son Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan ay-yıldızlılar, Dünya Kupası öncesi dördüncü, Kayseri'de ise ikinci hazırlık kampını geçiriyor. Kayseri'de son derece modern ve konforlu tesislerde hazırlandıklarını söyleyen A Milli Takım'ın tecrübeli Teknik Direktörü İsmail Temiz, "Kayseri bizim için önemliydi. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, 1850 metre rakımda hazırlık yapıp antrenman yapmak; hem sporcularımızın hem de fiziksel olarak oyuncuların Meksika'da oynayacağımız rakıma yakın olması nedeniyle adaptasyon sürecinin çabuk olmasını sağlayacak. Meksika'daki o bölgede zaten adapte olana kadar grup maçları bitmiş olacak. Dolayısıyla biz Kayseri kampıyla Meksika'nın havasına alışmış olarak gitmiş olacağız. Fiziksel olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Taktik anlayışımızı yerleştirdikten sonra Dünya Şampiyonası'na yine iddialı bir şekilde gideceğiz." diye konuştu.

'HALKIN SICAKKANLILIĞI BİZİ AYRICA MOTİVE ETTİ'

Kayseri'de gördükleri ilgiden dolayı mutlu olduklarını da sözlerine ekleyen İsmail Temiz, "Bize bu imkanları sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar komutanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kayseri halkının sıcakkanlılığı ve misafirperverliği de bizi ayrıca motive etti. Biz, Kayseri'ye mutlu geldik; güler yüzlü ve mutlu bir şekilde Kayseri'den ayrılacağız. Her zaman Kayseri bizler için, Ampute Futbol Milli Takımı için güzel hatıralarla anılacak. Bundan sonraki süreçte de inşallah fırsat buldukça kamplarımızı Kayseri'de yapmaya çalışacağız." dedi.

'MİLLİ TAKIMIMIZ NÖBET DEĞİŞİMİ YAŞIYOR'

Son Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan 5-6 oyuncunun, Meksika kadrosunda yer alacak genç jenerasyon için tecrübe paylaşımı yaptığına dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Bu bir nöbet değişimi. Daha önce ağabeyleri vardı, şimdi ağabeylerinin yerini aldılar. Geçen dönemden Dünya Şampiyonası'nda oynayan 5-6 oyuncumuz var. Onlar ağabeylik yapıyor. Hem de tecrübeleri ile katkı sağlıyorlar. Gençler de enerjileriyle takıma dinamizm katıp daha hareketli bir oyun anlamında bize katkı sağlayacaklar. Dolayısıyla milli takımımız, usta-çırak ilişkisi bağlamında bir nöbet değişimi yaşıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte Dünya Şampiyonluğu iddiamız devam edecek ve Kayseri'de depoladığımız güç bize şampiyonluk getirecek." ifadelerini kullandı.

'DUALARINI EKSİK ETMESİNLER'

Türk halkına destek çağrısında da bulunan İsmail Temiz, "Dünya Şampiyonası maçlarımız Türkiye saati ile 04.00-05.00 aralığında oynanacağı için zor olacak. Ama halkımız bizi televizyondan desteklerse ve dualarını eksik etmezlerse biz onlara Türk insanının gücünü, kuvvetini, azmini, kudretini ve neler başarabildiğini göstereceğiz. İnşallah dualarını bizden eksik etmesinler." diye konuştu.