Ampute Milli Takımı oyuncusu Erdinç, Meksika'daki Dünya Kupası'na hazırlanıyor - Son Dakika
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Ampute Milli Takımı oyuncusu Erdinç, Meksika'daki Dünya Kupası'na hazırlanıyor

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Ampute Milli Takımı oyuncusu Erdinç, Meksika\'daki Dünya Kupası\'na hazırlanıyor
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Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Şeyhmus Erdinç, Meksika'da 13-22 Kasım'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi Kayseri'deki hazırlık kampını değerlendirdi. Erdinç, 2022'de kazanılan kupayı hatırlatarak Türk sporuna bir Dünya Kupası daha kazandırmak istediklerini belirtti.

TÜRKİYE Ampute Milli Futbol Takımının tecrübeli orta saha oyuncusu Şeyhmus Erdinç, "Sporda özellikle son yıllarda ülkemizin kazandığı başarılar herkesin malumu. İnşallah bizler de Türk sporuna bir katkı daha verip, bir Dünya Kupası daha kazandırmak istiyoruz. Çünkü biz, sürdürülebilir başarının ülkemiz için çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Meksika'nın San Juan de los Lagos şehrinde 13-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde Türkiye Ampute Milli Takımı hazırlıklarını, teknik direktör İsmail Temiz yönetiminde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 metre rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürdü. Millilerde takımın tecrübeli orta saha oyuncusu Şeyhmus Erdinç, 2026 Dünya Kupası öncesi kamp çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Kayseri'de iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Şeyhmus Erdinç, "2022 yılında ampute futbolun en büyük kupasını kaldırmıştık. O gün kupayı İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden almıştık. Bu bizim için çok büyük bir gurur. Sporda özellikle son yıllarda ülkemizin kazandığı başarılar herkesin malumu. İnşallah bizler de Türk sporuna bir katkı daha verip bir Dünya Kupası daha kazandırmak istiyoruz. Çünkü biz, sürdürülebilir başarının ülkemiz için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun bilincindeyiz. Bu yüzden Kayseri'de çok ciddi bir şekilde antrenmanlar yaparak çalıştık. İnşallah bunun meyvelerini de Meksika'da alacağız" diye konuştu.

'UZVUNUN OLMAMASININ ENGEL OLMADIĞINI GÖRMÜŞ OLDULAR'

Doğuştan ampute olarak dünyaya geldiğini de belirten Erdinç, "Maalesef ülkemizdeki mahalle baskısı ya da çok özür dileyerek milletimizin affına sığınarak söylüyorum; cehalet. Maalesef ampute insanların ikinci sınıf ya da hor görülmesine sebep olmuştu. Ama 2000'li yıllardan itibaren atılan adımlarla beraber güzel oluşumlar ve çalışmalar yapıldı. Bunun meyvelerini de artık almaya başladık. Çünkü bir insanın bir uzvunun olmamasının herhangi bir şeye engel olmadığını görmüş oldular. Bir uzvu eksik olabilir ama futbol oynayabiliyor. Kimisi, bilgisayar üzerinde yazılımlar yazabiliyor. Kimisi farklı dallarda; resimde, sanatta, müzikte çok etkili işler yapabiliyorlar. İnsanlarımız bunu gördü. Bunu gördükçe de başarabilme duyguları arttı. Artık ülkemizde bu tip durumları aştığımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'2030 YILINDA TEKNİK EKİPTE GİTMEK İSTERİM'

Milli takımda genç jenerasyonun yeteneklerine de vurgu yapan tecrübeli futbolcu, "Benim hırslı bir yapım var. Kim bilir belki 2030 yılını da görürüm. Ama bu tabi ki de fiziksel durumuma da bağlı. Alttan gelen çok yetenekli, çok güzel kardeşlerimiz. Hem kalpleri güzel pırıl pırıl gençler var. Zihinleri pırıl pırıl, futbol oynamak isteyen gençler var. Buraya katkılar vermek isteyen güzel kardeşlerimiz var. İnşallah onlara örnek olabiliyorsak ne mutlu bize. En büyük kazanım budur. Kazandığımız başarıları bir sonraki nesle aktarabiliyorsak bizim için en büyük kazanım bu olacak. İnşallah onlar bizim yerimizi alır ve bizden daha iyi işler yaparlar. 2030 yılında da ben teknik ekipte gitmek isterim" diye konuştu.

Kaynak: DHA
KayseriFutbolSonoraSporSon Dakika

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