Amrabat, Fenerbahçe'ye transfer oldu

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Amrabat, Fenerbahçe'de

İSTANBUL, FENERBAHÇE, Fiorentina takımında forma giyen Fas milli takım oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Dün İstanbul'a gelen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, bugün kendisini Sarı-lacivertli yapan sözleşmeyi imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Sofyan Amrabat. Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi.