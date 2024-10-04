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Spor

Anadolu Ajansı Fair Play Ödülü Aldı

Türkiye Fair Play Ödülleri'nde Anadolu Ajansı, tanıtım dalında 'Şeref Diploması' kazandı.

04.10.2024 19:17
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından verilen farklı dallardaki Türkiye Fair Play Ödülleri'ne Anadolu Ajansı, tanıtım dalında layık görüldü.

Olimpiyatevi'nde düzenlenen basın toplantısında, bu yıl ödül kazanan isimler duyuruldu.

Anadolu Ajansı Kıdemli Muhabiri Erkan Tiryaki, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki görevi ve olimpik branşlara katkısı nedeniyle tanıtım dalında "Şeref Diploması" ödülünün sahibi oldu.

Fair-play ödülleri, sahiplerine kasım ayında İstanbul'da yapılacak törenle takdim edilecek.

TMOK Fair Play Komisyonunu tarafınca 44 yıldır verilen ödüllerin bu yılki sahipleri şöyle:

Tanıtım Dalı

Büyük Ödül: 5. Set Programı (Sports TV)

Şeref Diploması Ödülü: Erkan Tiryaki (Anadolu Ajansı Spor Muhabiri), Demirören Haber Ajansı

Kutlama Mektubu: Yılmaz Simav (Eski Balıkesir Belediyesi Başkan Yardımcısı), Mikail Tel (Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi), Çağın Altuğ (Beden Eğitim Öğretmeni)

Davranış Dalı:

Büyük Ödül: Özgür Gümüşlü (Artistik Cimnastik Kadınlar Milli Takım Antrenörü)

Şeref Diploması Ödülü: Mehmet Kerem Kartal (İELEV Özel 25. Yıl İlkokulu öğrencisi), Murat Turan (Vefa spor futbolcusu)

Kutlama Mektubu: Simon Deli ( İstanbulspor'un eski futbolcusu), Mahmut Bulut (Beden eğitimi öğretmeni), Müge Naoko Gönül (Dağcı)

Kariyer Dalı

Büyük Ödül: Orhan Ayhan (Spor spikeri)

Şeref Diploması Ödülü: Aram Kuran (Spor yazarı), Ufuk Timer (Elektrik mühendisi)

Kutlama mektubu: Saadet Altay (Basın Müzesi Müdürü), İstanbul Defnespor Kulübü, Ayhan Akbay (Beden eğitimi öğretmeni)

Toplumsal fair-play ödülü: Aydınlık Nesiller Derneği

Arıpınar: "Vicdanının sesini duyan herkes fair-play ruhunu duyar ve anlar"

TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, 42 yıldır büyük bir gururla fair-play ödüllerini dağıttıklarını dile getirdi.

İlk ödülü 42 yıl önce verdiklerini vurgulayan Arıpınar, "Bu yıl ödüllere 44 teklif vardı. 35 isim finale kaldı. Vicdanının sesini duyan herkes fair-play ruhunu duyar ve anlar. Bu yıl özel bir şey daha yaptık. En fazla spor dalına yer veren kulüp, olimpiyatlara en fazla sporcu veren ve başarı kazanan kulüpleri araştırdık. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır'a çok teşekkür ederiz, tüm arşivleri bize açtılar. Üç kulüp seçtik, eskiden birine veriyorduk ödül bu sefer ayrım yapmadık. Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve ENKA'ya bu ödülleri vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Arıpınar, "Fair-Play Anneleri Projesi"nin ikincisini de bu yıl Eskişehir'de düzenleyeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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