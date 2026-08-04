Anadolu Dostluk Rallisi Edremit'ten Başladı - Son Dakika
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Anadolu Dostluk Rallisi Edremit'ten Başladı

Anadolu Dostluk Rallisi Edremit\'ten Başladı
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Ralli, 11 şehirde yerel deneyimleri paylaşarak Türkiye'nin kültürünü tanıtmayı hedefliyor.

Anadolu Dostluk Rallisi'nin Balıkesir- İzmir etabı Edremit ilçesinden başladı.

TÜVTÜRK'ün desteğiyle ilk kez düzenlenen ve 11 şehri kapsayan organizasyonda yerel deneyimleri odağına alan, "görmek", "tanımak", "paylaşmak" ve "iz bırakmak" temalarıyla 12 Ağustos'a kadar sürecek rallinin Çanakkale-Balıkesir etabının tamamlanmasının ardından Edremit'te konaklayan 35 kişilik ekip, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ne gitmek üzere yola çıktı.

Edremit İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ev sahipliğinde Edremit'teki programı kapsamında ralli ekibi, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) yaz okulunu ziyaret etti. Burada ralli araçları, Edremitli çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Yaz okulunda çeşitli etkinliklerde başarılı olan öğrencilere, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fethi Bilge ve TÜGVA Edremit Şube Başkanı Soner Çetin'in de katılımıyla hediyeler veren ralli ekibi, daha sonra ilçedeki bir yaşlı bakım evine ziyarette bulundu.

Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, AA muhabirine, Çanakkale'den Kazdağları'nın muhteşem manzarası eşliğinde geldiklerini belirterek "Bu, Ege'nin havasını koklamak açısından önemliydi. Çünkü çoğu yarışmacı ilk defa geliyordu. İnsanlara ilki yaşatmak çok güzel bir şey. Edremit'te okulumuzu ziyaret edip çocuklara hediyelerimizi verdikten sonra huzurevine geçtik. Buradan da Efes'e doğru hareket ediyoruz" dedi.

Ralli ekibinden Ergün Yükselmiş de organizasyonun katılımcılara Türkiye'nin kültürünü ve doğasını göstermenin yanı sıra değerlerini de aktarmayı hedeflediğine dikkati çekerek, "Rotamız boyunca gittiğimiz her yere iyilik götürmenin peşindeyiz. Gittiğimiz yerlerde yerel halkın ilgisi ve sevgisi çok büyük" diye konuştu.

Ankara'dan ralliye katılan Melih Gökalp ise daha önce İpek Yolu Rallisi'ne de katıldığını, organizasyonda dostluk ve dayanışmanın ön plana çıktığını, temel amaçlarının Türkiye'nin ve illerin tanıtımına katkı sunmak olduğunu ifade etti.

TÜGVA Edremit Şube Başkanı Soner Çetin de projede yaz okullarının seçilmesinin kendilerini onore ettiğini belirtti.

Rallide 10 yaşındaki Deniz Serin ise ralli günü geldiğinde daha fazla heyecanlandığını aktardı.

İstanbul'dan başlayacak yolculuk, Edremit'ten sonra İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes, Muğla'nın Bodrum ilçesi, Denizli'nin Pamukkale ilçesi, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos, Konya, Niğde, Kapadokya ve Aksaray'ın ardından Ankara'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Anadolu Dostluk Rallisi Edremit'ten Başladı - Son Dakika

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