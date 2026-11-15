Derbide büyük geri dönüş: Fenerbahçe Tarfin, Anadolu Efes'i 2 sayı farkla yendi - Son Dakika
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Derbide büyük geri dönüş: Fenerbahçe Tarfin, Anadolu Efes'i 2 sayı farkla yendi

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Derbide büyük geri dönüş: Fenerbahçe Tarfin, Anadolu Efes\'i 2 sayı farkla yendi
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Anadolu Efes'in ilk periyodu 32-18, devreyi 43-35 önde kapattığı maçta Fenerbahçe Tarfin üçüncü periyotta skoru çevirdi ve rakibini 77-75 mağlup etti. Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki sonuçla sarı-lacivertliler 6. galibiyetine ulaşırken Anadolu Efes sezondaki 3. yenilgisini aldı.

Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında ağırladığı Anadolu Efes'i 77-75 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Tarfin, 6 galibiyete ulaşırken Anadolu Efes ise 3'üncü kez parkeden mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Tarfin mücadeleye "Larkin, Shields, Key, Forrest, Powell" ilk 5'iyle başladı. Anadolu Efes ise "Malcolm, Payne, Dozier, Ercan Osmani, Saric" ilk 5'iyle parkede yer aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 3 dakikası 8-8'lik eşitlikle geçildi. Anadolu Efes, Dozier'in üst üste bulduğu 3 sayılık isabetlerle farkı 4'e çıkardı: 12-16. Konuk ekip, 3.20 kala Malcolm'un basketiyle farkı 8'e çıkardı ve Fenerbahçe Başantrenörü Jasikevicius mola aldı: 14-22. Etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, ilk periyodu 32-18 önde tamamladı. İkinci periyodun sonuna 5.44 kala Anadolu Efes, Dozier'in 3 sayılık basketiyle farkı 15'e taşıdı: 24-39. Fenerbahçe, Clyburn ve Shields ile bulduğu sayılarla devreye 46 saniye kala farkı 8'e indirdi: 35-43. Devreye Anadolu Efes'in 43-35'lik üstünlüğüyle gidildi.

15 SAYILIK FARKI KAPATTI

Üçüncü periyoda daha iyi başlayan sarı-lacivertliler, 6.50 kala Larkin'in 3 sayılık basketiyle farkı 2'ye indirdi: 43-45. Larkin, bir kez daha 3 sayılık basket bularak periyot sonuna 6.24 kala takımını öne geçirdi: 46-45. Fenerbahçe, 3.48 kala Forrest'ın basketiyle farkı 7 sayıya yükseltti: 54-47. Üçüncü periyot Fenerbahçe'nin 60-54'lük üstünlüğüyle tamamlandı. Son periyoda da etkili başlayan Fenerbahçe, 8.20 varken Clyburn'ün bulduğu 3 sayılık isabetle farkı çift hanelere çıkardı: 68-56. Anadolu Efes, Malcolm'un bire birde bulduğu sayıyla 3.13 kala farkı 3'e indirdi: 72-69. Maçın sonuna 24.9 saniye kala Russell'ın basketi skoru 75-73'e getirdi. Üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, maçı 77-75 kazandı.

BAŞKAN AZİZ YILDIRIM, MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Anadolu Efes'i konuk ettikleri maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan takip etti. Başkan Yıldırım, salona gelerek takıma destek oldu.

MAÇIN KÜNYESİ

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Tolga Akkuşoğlu, Kerem Yılmaz

FENERBAHÇE TARFİN: Larkin 10, Forrest 9, Key 8, Powell 10, Shields 8, Baldwin 11, Sertaç Şanlı, Horton-Tucker 3, Onuralp Bitim 5, Clyburn 13,

ANADOLU EFES: Saric 10, Dozier 8, Malcolm 15, Payne 8, Ercan Osmani 18, Loyd 8, Russell 6, David Mutaf, Erkan Yılmaz, Jones 2

1'İNCİ PERİYOT: 18-32

DEVRE: 35-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-54

Kaynak: DHA
Anadolu EfesFenerbahçeSporSon Dakika

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