Anadolu Efes, Beşiktaş'ı 89-80 mağlup ederek EuroLeague'de 7. haftayı kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Anadolu Efes, Beşiktaş'ı 89-80 mağlup ederek EuroLeague'de 7. haftayı kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Efes, EuroLeague'in 7. haftasında Beşiktaş'ı 89-80 mağlup etti. Başantrenör Pablo Laso, ilk yarıda 57 sayı attıklarını ancak asıl iyi performansın savunmada olduğunu belirterek galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 7. haftasında Beşiktaş'ı 89-80 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Pablo Laso, ilk yarıdaki performanslarıyla sonuca gittiklerini söyledi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Laso, maçın ilk yarısının kendileri adına çok iyi geçtiğini dile getirdi.

Takımını tebrik eden Laso, "4 periyodun 3'ünü kazandık, ilk yarıda çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Bizim açımızdan maçın en kötü dönemi 3. periyottu. Bunun nedeni de topu elimizde tutamamamız oldu. İlk yarıda çembere gittiğimiz gibi üçüncü periyotta gidemedik. Bu performansı sergileyemedik. Ama yine de ribaunt savaşını kazanmış olmak, bu noktada üstün gelmek önemli bir noktaydı. İlk yarıda ortaya koyduğumuz performans, bu maçı kazanmak istiyorsak neler yapmamız gerektiğini ortaya koyması açısından doğru işleri yaptığımız bölümdü. Galibiyetten dolayı mutluyum. Özellikle böylesi yoğun bir maç takviminde çok fazla kutlamaya zamanınız olmaz. Bir sonraki maçı düşünmeye başlarsınız." ifadelerini kullandı.

Kazanan bir takım olmak için savunmada çok iyi iş çıkarmak zorunda olduklarını vurgulayan Laso, "Herkes ilk yarıda attığımız 57 sayıdan bahsedecektir ama esas iyi performansımız savunmadaydı. Oyunun temposunu bu şekilde belirlemiş olduk ki Beşiktaş'ın agresif oyun tarzı olan oyuncuları olduğunu göz önünde bulundurursak, bu açıdan iyi bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Anadolu EfesPablo LasoBeşiktaşSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Türkiye’nin su devine ABD’li ortak Rekabet Kurulu onay verdi Türkiye'nin su devine ABD’li ortak! Rekabet Kurulu onay verdi
Mısır’da çektikleri müstehcen videolar başlarını yaktı İki fenomen 10 yıl hapis istemiyle karşı karşıya Mısır’da çektikleri müstehcen videolar başlarını yaktı! İki fenomen 10 yıl hapis istemiyle karşı karşıya
Arda Güler, 5 yıllık imzayı attı Arda Güler, 5 yıllık imzayı attı
Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim çıkışı Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı
Japonya’da şaşırtan uygulama Dükkanları ve evleri bedavaya veriyorlar Japonya'da şaşırtan uygulama! Dükkanları ve evleri bedavaya veriyorlar
00:00
Trabzonsporlu Andre Onana trafik kazası geçirdi
Trabzonsporlu Andre Onana trafik kazası geçirdi
23:56
Dolmabahçe’de 4 gol, 1 kırmızı kart Beşiktaş Avrupa’da namağlup ilerliyor
Dolmabahçe'de 4 gol, 1 kırmızı kart! Beşiktaş Avrupa'da namağlup ilerliyor
23:42
Mesut Kösedağı CHP’den istifa etti Yeni Parti’nin İstanbul’daki ilk belediyesi Kadıköy oldu
Mesut Kösedağı CHP'den istifa etti! Yeni Parti'nin İstanbul'daki ilk belediyesi Kadıköy oldu
23:08
Ankara merkezli Süleymancılar soruşturmasında 24 şüpheliden 19’u cezaevine gönderildi
Ankara merkezli Süleymancılar soruşturmasında 24 şüpheliden 19'u cezaevine gönderildi
22:39
Nereden nereye Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
Nereden nereye! Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
21:39
SPK raporlarıyla İstanbul’da başlayan operasyon: Mahkeme 12 kişiyi tutukladı, 4’üne ev hapsi
SPK raporlarıyla İstanbul'da başlayan operasyon: Mahkeme 12 kişiyi tutukladı, 4'üne ev hapsi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 00:05:30. #.0.2#
SON DAKİKA: Anadolu Efes, Beşiktaş'ı 89-80 mağlup ederek EuroLeague'de 7. haftayı kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei