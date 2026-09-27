Anadolu Efes, Beşiktaş\'ı 95-81 yenerken Dario Saric 16 sayıyla en skorer oldu

Anadolu Efes, Beşiktaş'ı 95-81 yenerken Dario Saric 16 sayıyla en skorer olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Anadolu Efes, evinde Beşiktaş'ı 95-81 yenerek sezona galibiyetle başladı. Anadolu Efes'te Dario Saric, 16 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.
SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Duhan Köyiçi
ANADOLU EFES: Mike James 11, Dario Saric 16, Bruno Fernando 7, Jordan Loyd 11, Sarper Mutaf 9, Daron Russell 9, Matthew Strazel 10, Santiago Yusta 8, Ercan Osmani 9, Erkan Yılmaz 5,
BEŞİKTAŞ: Berk Uğurlu 10, Furkan Korkmaz 8, Jaylen Nowell 3, Eugene Omoruyi, Ante Zizic 12, Anthony Brown 13, David DeJulius 11, Wenyen Gabriel 9, Metecan Birsen 7, Conor Morgan 8
1'İNCİ PERİYOT: 20-16
DEVRE: 46-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-59
5 FAUL ALAN: Morgan (Beşiktaş)
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 16 sayıyla Anadolu Efes'ten Dario Saric oldu.
Kaynak: DHA
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