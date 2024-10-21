Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı 95-72 ile Geçti - Son Dakika
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Spor

Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı 95-72 ile Geçti

Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı 95-72 yenerek Süper Lig'de 3'te 3 yaptı ve liderliğe yükseldi.

21.10.2024 21:39
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SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Polat Parlak, Duhan Köyiçi

ANADOLU EFES: Thompson 9, Nwora 19, Bryant 12, Poirier 8, Ercan Osmani 11, Smits 14, Johnson 10, Rıdvan Öncel 1, Willis 5, Erkan Yılmaz, Doğuş Özdemiroğlu 4, Burak Yıldızlı 2

DARÜŞŞAFAKA LASSA: Tinkle 15, Moore 13, Ege Demir 11, Enes Berkay Taşkıran 6, Gach 2, Appleby 22, Yiğit Onan, Tarık Sezgun 1, Tolga Kay 2

1'İNCİ PERİYOT: 23-19

İLK YARI: 44 - 42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-62

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü hafta mücadelesinde Anadolu Efes evinde Darüşşafaka Lassa'yı ağırladı. İlk periyodu karşılıklı sayılarla dengeli geçen maçın ilk yarısı da 2 sayı farkla 44 – 42 Anadolu Efes üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarının ilk periyodunda ağırlığını oyunda hissettirmeye başlayan ev sahibi ekip maçtan da galip ayrılmayı başardı: 95-72

Anadolu Efes bu galibiyetle Süper Lig'de çıktığı 3 maçı da kazanarak puanı 6'ya çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Darüşşafaka ise 3'üncü maçında 2'nci mağlubiyetini alarak 4 puanda kaldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı 95-72 ile Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı 95-72 ile Geçti - Son Dakika
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