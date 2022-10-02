Süper Lig'in tecrübeli hakemi Galatasaray maçına forma giyip geldi! Taraftar sinirlerine hakim olamadı - Son Dakika
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Süper Lig'in tecrübeli hakemi Galatasaray maçına forma giyip geldi! Taraftar sinirlerine hakim olamadı

02.10.2022 16:33

Anadolu Efes ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleyi Türk futbolunun önde gelen hakemlerinden Mete Kalkavan, tribünden izledi. Tecrübeli hakemin maçı izlemeye Anadolu Efes formasıyla gelmesi ise sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Galatasaraylılar sosyal medyada yaptığı yorumlarda Mete Kalkavan'ı adeta topa tuttu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes, Galatasaray NEF'i 77-68 mağlup etti. Parkedeki mücadele nefes keserken tribünde yer alan bir isim büyük dikkat çekti.

ANADOLU EFES FORMASI GİYDİ

Türk futbolunun önde gelen hakemlerinden Mete Kalkavan, Anadolu Efes-Galatasaray maçını tribünde takip edenler arasında en dikkat çeken isim oldu. Deneyimli hakemin maçı izlemeye Anadolu Efes formasıyla gelmesi ise büyük tartışma yarattı.

Kıyamet koptu! Süper Lig'in ünlü hakemi Galatasaray maçına forma giyip geldi
Mete Kalkavan

TEPKİ ÇEKTİ

Galatasaray taraftarı Mete Kalkavan'ın Anadolu Efes formasıyla maçı izlemesine büyük tepki gösterdi. Sarı-kırmızı renklere gönül verenler bu görüntüden sonra Mete Kalkavan'ın takımlarının futbol maçlarında adil bir tutum sergileyemeyeceğini iddia etti.

Kıyamet koptu! Süper Lig'in ünlü hakemi Galatasaray maçına forma giyip geldi
Kıyamet koptu! Süper Lig'in ünlü hakemi Galatasaray maçına forma giyip geldi
Kıyamet koptu! Süper Lig'in ünlü hakemi Galatasaray maçına forma giyip geldi
YORUMLAR
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Anadolu Efes nefes kesen maçta Galatasaray'ı devirdi Anadolu Efes nefes kesen maçta Galatasaray'ı devirdi Galatasaray Nef: 77-68 Galatasaray Nef: 77-68

Mete Kalkavan, Anadolu Efes, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'in tecrübeli hakemi Galatasaray maçına forma giyip geldi! Taraftar sinirlerine hakim olamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'in tecrübeli hakemi Galatasaray maçına forma giyip geldi! Taraftar sinirlerine hakim olamadı - Son Dakika
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