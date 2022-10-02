Süper Lig'in tecrübeli hakemi Galatasaray maçına forma giyip geldi! Taraftar sinirlerine hakim olamadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes, Galatasaray NEF'i 77-68 mağlup etti. Parkedeki mücadele nefes keserken tribünde yer alan bir isim büyük dikkat çekti.

ANADOLU EFES FORMASI GİYDİ

Türk futbolunun önde gelen hakemlerinden Mete Kalkavan, Anadolu Efes-Galatasaray maçını tribünde takip edenler arasında en dikkat çeken isim oldu. Deneyimli hakemin maçı izlemeye Anadolu Efes formasıyla gelmesi ise büyük tartışma yarattı.

Mete Kalkavan

TEPKİ ÇEKTİ

Galatasaray taraftarı Mete Kalkavan'ın Anadolu Efes formasıyla maçı izlemesine büyük tepki gösterdi. Sarı-kırmızı renklere gönül verenler bu görüntüden sonra Mete Kalkavan'ın takımlarının futbol maçlarında adil bir tutum sergileyemeyeceğini iddia etti.