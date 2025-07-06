Anadolu Efes'te Kadro Temizliği - Son Dakika
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Anadolu Efes'te Kadro Temizliği

Anadolu Efes\'te Kadro Temizliği
06.07.2025 15:59
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Anadolu Efes, yeni sezon öncesi kadroda köklü değişiklikler yaparak Daniel Oturu'yu da gönderdi.

2025-26 sezonuna hazırlanan ve köklü bir kadro değişikliğine giden Anadolu Efes'te son olarak Daniel Oturu da takımdan ayrıldı.

Başantrenör Luca Banchi'yi ile yolları ayırarak yerine Obradovic'ten sonra Fenerbahçe'nin başına geçerek Türkiye tecrübesi kazanan ve 2017 yılında İstanbul'da oynanan Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Slovenya Milli Takımı ile birincilik yaşayan, NBA patentli hoca Igor Kokoskov'u getiren Anadolu Efes yeni sezon öncesinde geniş çaplı bir kadro çalışması gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Elijah Bryant, Derek Willis, Doğuş Özdemiroğlu ve Jordan Nwora ile sözleşme uzatmayan Anadolu Efes'te bugün Rıdvan Öncel'le de yollar ayrılmıştı.

Hafta içinde Rodrigue Beaubois ile 1 + 1 sezonluk sözleşme yenileyen lacivert-beyazlılar son olarak Daniel Oturu ile de yolları ayırdı.

Kulüp sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Formamız altında verdiğin mücadele, hiç bitmeyen hırsın ve birlikte geçirdiğimiz eğlenceli anlar için teşekkürler DO!"

Kaynak: DHA

Anadolu Efes, Basketbol, Ekonomi, Spor, Son Dakika

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