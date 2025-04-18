Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun lig maçları ertelendi - Son Dakika
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Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun lig maçları ertelendi

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko\'nun lig maçları ertelendi

THY Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında oynayacakları maçlar, turnuvadaki play-off'ları karşılaşmaları nedeniyle ertelendi. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko ve Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes müsabakaları daha sonra oynanacak.

18.04.2025 17:25
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Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında oynayacakları maçlar, THY Euroleague play-off'ları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko ve Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes müsabakalarının tehir edildiği bildirildi.

EUROLEAGUE'DEKİ RAKİPLERİ PANATHINAIKOS VE PARIS

THY Euroleague play-off'larında Anadolu Efes, son şampiyon Panathinaikos AKTOR ile mücadele edecek. Fenerbahçe Beko ise Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes ile Fenerbahçe, 3 galibiyete ulaşacak takımların Dörtlü Final bileti alacağı play-off serisinde ilk 2 maçlarını 22 ve 24 Nisan'da oynayacak.

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Son Dakika Spor Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun lig maçları ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ankara null:
    koc istemistir 0 0 Yanıtla
  • Gazi Uslu:
    sadece fenerbahçe gitseydi ertelemezdiniz. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun lig maçları ertelendi - Son Dakika
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