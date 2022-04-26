Anadolu Parsı unvanı için Küre Dağları'nda zirveye tırmandı - Son Dakika
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Anadolu Parsı unvanı için Küre Dağları'nda zirveye tırmandı

26.04.2022 09:35
Anadolu Parsı unvanı için Küre Dağları'nda zirveye tırmandı

Hobi olarak başladığı dağcılıkta 'Anadolu Parsı' unvanı almak için Türkiye'nin 81 ilindeki en yüksek zirvelere tırmanan Erdek Cennet, 58'inci durağı olan Bartın'ın Ulus ilçesinde bin 100 rakımlı zirveye başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.

Hobi olarak başladığı dağcılıkta 'Anadolu Parsı' unvanı almak için Türkiye'nin 81 ilindeki en yüksek zirvelere tırmanan Erdek Cennet, 58'inci durağı olan Bartın'ın Ulus ilçesinde bin 100 rakımlı zirveye başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.

46 yaşındaki Erdek Cennet 10 yılı aşkın süredir katıldığı dağcılık kulüplerinin üyeleriyle birlikte zirve tırmanışları gerçekleştirdi. Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından verilen dağcılık eğitimlerine de katılan Cennet yüksek irtifalı 450'den fazla tırmanışa katıldı.

Her zirve tırmanışı ile dağcılık tutkusuna daha da sıkı bağlanan ve bu tutkuyu çok daha ileriye taşımak isteyen Cennet Türkiye'nin 81 ilinde 81 zirve tırmanışı gerçekleştirerek 'Anadolu Parsı' unvanı almak için proje çalışmalarına başladı.

Her ilin zirve noktalarına ulaşmak için tırmanış rotalarını inceleyen ve ziyaret ettiği şehirlerin en yüksek dağlarının zirve noktalarına tırmanmaya başlayan Cennet'in 58'inci tırmanış rotası ise Küre Dağları oldu.

Küre Dağları'nın Bartın'ın Ulus ilçesi sınırlarında yer alan Drazlar mevkiinde bin 100 metrelik zirveye solo tırmanış yapan Cennet, başarıyla tamamladığı tırmanışın ardından yaptığı açıklamada, "Şu anda 81 il 81 zirve solo tırmanış Anadolu Parsı unvanı projem kapsamında 81 ilimizdeki o ilin en yüksek dağının zirvesine solo tırmanış yapıyorum. Projem bittikten sonra ilgili kurumlara bu illerle ilgili iz kayıtları, nereden nasıl gidilir bunları toparlayıp Anadolu Parsı unvanı verilmesiyle ilgili girişimlerde bulunacağım. Projem kapsamında 58'inci ilim Bartın. 58'inci zirvem Küre Dağları Drazlar bin 100 metre irtifadaki zirveyi başarıyla tamamladım. Buranın doğası görseli muhteşem. Dağcılıkla ve doğa sporları alanında muhteşem bir potansiyele sahip. Birbirinden çok güzel çok farklı zorluk derecelerinde rotalar var. Ülkemizde dağcılık ve doğa sporları ile ilgilenen sporcuları Bartın ilindeki bu muhteşem ötesi görselliğe, bu güzel rotalara, bu güzel manzaraya, doğaya kesinlikle bekliyorum" diye konuştu. - BARTIN

Anadolu Parsı unvanı için Küre Dağları'nda zirveye tırmandı
Anadolu Parsı unvanı için Küre Dağları'nda zirveye tırmandı
Anadolu Parsı unvanı için Küre Dağları'nda zirveye tırmandı
Anadolu Parsı unvanı için Küre Dağları'nda zirveye tırmandı
Anadolu Parsı unvanı için Küre Dağları'nda zirveye tırmandı

YORUMLAR
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Türkiye Dağcılık Federasyonu, Türkiye, Bartın, Ulus, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Anadolu Parsı unvanı için Küre Dağları'nda zirveye tırmandı - Son Dakika


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