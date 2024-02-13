Anadolu Rangers, Korumalı Futbol Süper Ligi'nde galibiyetle devam ediyor - Son Dakika
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Anadolu Rangers, Korumalı Futbol Süper Ligi'nde galibiyetle devam ediyor

Anadolu Rangers, Korumalı Futbol Süper Ligi\'nde galibiyetle devam ediyor

Anadolu Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı Anadolu Rangers, TÜSF Korumalı Futbol Süper Ligi'nde üçüncü maçında Sakarya Üniversitesi'ni 52-14'lük skorla mağlup ederek galibiyetle ayrıldı. Bir sonraki maçta ise İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ Hornets ile karşılaşacak.

13.02.2024 15:26
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Anadolu Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı Anadolu Rangers, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Korumalı Futbol Süper Ligi'ne galibiyetle devam ediyor.

TÜSF Korumalı Futbol Süper Ligi C grubunda mücadele eden Anadolu Rangers, sezonun üçüncü maçında Sakarya Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı Sakarya Tatangaları ile karşılaştı. Eskişehir Muttalip Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen maçta Anadolu Rangers rakibini 52-14'lük skorla mağlup etti. Sezonun üçüncü maçından da galibiyetle ayrılan Anadolu Rangers'ın bir sonraki rakibi ise İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ Hornets olacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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