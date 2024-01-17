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Anadolu Üniversitesi, Anıl Özçelik'i renklerine bağladı - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi, Anıl Özçelik'i renklerine bağladı

TFF 3. Lig ekibi Anadolu Üniversitesi, Kasımpaşa alt yapısında yetişen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Anıl Özçelik'i transfer etti. Eskişehir ekibi, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi, Anıl Özçelik\'i renklerine bağladı
17.01.2024 - 17:17,  Güncelleme: 17:20
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TFF 3. Lig ekibi Anadolu Üniversitesi, Kasımpaşa alt yapısında yetişen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Anıl Özçelik'i renklerine bağladığını duyurdu.

Anadolu Üniversitesi, TFF 3. Lig'de açılan ara transferde adeta vites arttırdı. Sezonun ilk yarısını 21 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Eskişehir ekibi, yollarını ayırdığı futbolcuların yerlerine takviye yapmaya devam ediyor. İkinci sezon hazırlıkları için Antalya kampında olan mavi-beyazlılar, önceki gün kadrosuna kattığını açıkladığı orta saha oyuncusu Emirhan Emir'in yanı sıra 5 oyuncuyu daha renklerine kattığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Takımımız 2023-2024 sezonun ara transferi döneminde Kasımpaşa alt yapısında yetişmiş ve Erbaaspor oyuncusu Anıl Özçelik ile anlaşılmıştır" şeklinde sosyal medya hesabında paylaşıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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