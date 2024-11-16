Anadolu Üniversitesi futbol takımı, ligde oynayacağı Karşıyaka maçı öncesi yaptığı son antrenman ile hazırlıklarını tamamladı.
Anadolu Üniversitesi futbol takımı 3. Lig'de pazar günü oynayacağı Karşıyaka maçı öncesi hazırlıklarını tamamlandı. Takım maç öncesi son hazırlığında ter antrenmanı ve taktiksel çalışma yaptı. Maçta 3 puan hedefleyen Anadolu Üniversitesi'nde konsantrasyonun tam olduğu gözlendi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Spor › Anadolu Üniversitesi Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?