Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Abdulkadir Çelik'i transfer etti - Son Dakika
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Spor

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Abdulkadir Çelik'i transfer etti

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Abdulkadir Çelik\'i transfer etti

TFF 3. Lig ekibi Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, 22 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu Abdulkadir Çelik'i renklerine bağladığını duyurdu. Kulüp, Çelik'in daha önce Altınordu, Bursaspor ve Başakşehir gibi takımlarda forma giydiğini ve genç milli takımlarda yer aldığını belirtti.

09.02.2024 17:41
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TFF 3. Lig ekibi Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, 22 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu Abdulkadir Çelik renklerine bağladığını duyurdu.

Anadolu Üniversitesi, TFF 3. Lig'de açılan ara transferde bir yenisini ekledi. Eskişehir ekibi, yollarını ayırdığı futbolcuların yerlerine takviye yapmaya devam ediyor. Bir çok kulüpte forma giymiş 22 yaşındaki kanat oyuncusunu Abdulkadir Çelik'i transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Takımımız 2023-2024 sezonun ara transferi döneminde, Altınordu ve Bursa spor altyapısında yetişmiş ve Başakşehir de profesyonel olmuş, genç milli takımlarda forma giyen, Somaspor, Ceyhan Spor, Bayburt Özel İdare, Kırşehir FSK, Tepecik Spor ve son olarak Tuzla spor formaları giymiş 22 yaşındaki kanat oyuncusu Abdulkadir Çelik ile anlaşılmıştır" denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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