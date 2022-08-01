Malatyalı yüzücülerin Türkiye Şampiyonası başarısı - Son Dakika
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Malatyalı yüzücülerin Türkiye Şampiyonası başarısı

01.08.2022 15:26
Malatyalı yüzücülerin Türkiye Şampiyonası başarısı

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Türkiye Şampiyonasında Malatyalı sporcular iki gümüş iki de bronz madalya alarak Malatya'ya döndüler.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Türkiye Şampiyonasında Malatyalı sporcular iki gümüş iki de bronz madalya alarak Malatya'ya döndüler.

Konya Olimpik Yüzme Havuzunda 26 - 28 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen ANALİG Türkiye Şampiyonasına Malatya'da 10 sporcu iştirak etti. Malatya'da şampiyonaya katılan sporculardan Muhammed Eyüp Oya 50 metre Kelebek de Türkiye ikincisi, Abdülaziz Oruç 400 metre serbest de Türkiye üçüncüsü ve Muhammed Eyüp Oya 100 metre kelebek de Türkiye ikincisi 200 metrede de Türkiye üçüncüsü oldu.

Malatya Gençlik ve Spor Müdürü Ebu Bekir Kayhan yaptığı açıklamada, başarılı dönen sporcuları tebrik ederek, "Türkiye Şampiyonasında birçok derece alarak ilimize dönen başta sporcularımızı, ailelerini ve antrenörlerimizi tebrik eder, daha nice başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatyalı yüzücülerin Türkiye Şampiyonası başarısı - Son Dakika

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