Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Kros Grup Şampiyonası Denizli\'de Yapılacak

Dick Advocaat: Türkiye Süper Ligi harika bir lig

Curaçao Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Dick Advocaat, Türkiye Süper Ligi'nin harika bir lig olduğunu ve taraftarlarıyla birlikte Türkiye'nin bir futbol ülkesi olduğunu söyledi. Advocaat, Türk futbolunu takip ettiğini ve derbi maçların heyecanının yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'de takım çalıştırmaya sıcak bakmadığını ancak Türk takımlarında teknik direktörlük yapmanın önemli olduğunu ifade etti. Advocaat, Türkiye Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmasını ve nasıl bir turnuva geçireceklerini merak ettiğini dile getirdi.