Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Kros Grup Şampiyonası Denizli\'de Yapılacak

Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Kros Grup Şampiyonası 10 ilden 160 sporcuyu Denizli'de buluşturacak. 23 Mart 2024 Cumartesi günü PAÜ Kros Parkurunda yapılacak yarışlarda sporcular Türkiye Finallerine gidebilmek için koşacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurt genelinde yıllardır uyguladığı Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) projesinde yeni dönem başlıyor. Türkiye'nin yıldız adaylarını Denizli'de buluşturacak Atletizm Kros yarışmaları 23 Mart Cumartesi günü Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşecek Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Kros Bölge Yarışmaları ile ilgili hazırlıklar devam ediyor. PAÜ Kros Parkurunda yapılacak yarışmalara 10 ayrı ilden 160 sporcunun katılacağı açıklandı.
Denizli'de ulusal spor organizasyonları birbiri ardına devam ettiğini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Denizli'de tesis altyapısı ve tecrübeli kadroları ile Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Kros Bölge Şampiyonasına ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti. İlman, yarışmalara katılacak tüm sporcu ve antrenörlere başarılar diledi. - DENİZLİ
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Yıldız Holding'in basketbol takımı, Şirketler Arası Basketbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Takım, Seri-A Ligi'nde oynadığı 11 maçın 10'unu kazanarak ilk şampiyonluğunu elde etti. Yıldız Holding, CBL Türkiye Şampiyonası'nda da mücadele edecek. Şirketin İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, takımın başarısının çalışanlar için motivasyon ve gurur kaynağı olduğunu belirtti ve başarılarının devam edeceğini vurguladı.
Antalya Kepez'deki Turgut Özal Spor Salonu'nda düzenlenen 2024 Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'na katılan yaklaşık 350 sporcu arasında yer alan Erzincanlı güreşçiler, büyük bir başarı elde etti. Ayşe Erkan 68 kg'da birinci, Elmira Yasin 76 kg'da üçüncü, Özlem Gürsoy 57 kg'da beşinci olurken, erkekler kategorisinde ise Onurhan Duran dördüncü olarak Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek.
Curaçao Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Dick Advocaat, Türkiye Süper Ligi'nin harika bir lig olduğunu ve taraftarlarıyla birlikte Türkiye'nin bir futbol ülkesi olduğunu söyledi. Advocaat, Türk futbolunu takip ettiğini ve derbi maçların heyecanının yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'de takım çalıştırmaya sıcak bakmadığını ancak Türk takımlarında teknik direktörlük yapmanın önemli olduğunu ifade etti. Advocaat, Türkiye Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmasını ve nasıl bir turnuva geçireceklerini merak ettiğini dile getirdi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, AKP Trabzon Belediye Büyükşehir Başkan Adayı Ahmet Metin Genç'in Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi şikeci kulüp olarak nitelendirmesine tepki gösterdi. Akpolat, ucuz siyaset yapmaması gerektiğini belirterek, Beşiktaş'ın adını ağzına bile alamayacağını söyledi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, ligde oynadığı Iğdır FK, Somaspor ve Denizlispor müsabakalarını kazanarak 3 maçlık galibiyet serisine imza attı. Yılmaz Vural yönetimindeki takım, 51 puanla 5. sıraya yükseldi ve play-off hattının en iddialı takımlarından biri oldu. Menemen FK, Sarıyer maçını da kazanarak kayıpsız devam etmek istiyor.
Mehmet Topal, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktör olarak yoluna devam ederken, down sendromlu bireyler için özel bir buluşma düzenleyerek sanat ve spor camiasının önde gelen isimlerini iftarda bir araya getirdi. İftar davetine birçok ünlü isim katılırken, Topal, organizasyonun unutulmaz bir akşam olduğunu belirtti ve bu tür etkinliklere devam edeceklerini söyledi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 24. hafta müsabakalarıyla devam edecek. Haftanın açılış maçında yarın Reeder Samsunspor, Bursaspor İnfo Yatırım ile karşılaşacak. Saat 18.00'de başlayacak mücadele, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanacak. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şu şekilde: Yarın: 18.00 Reeder Samsunspor-Bursaspor İnfo Yatırım (Mustafa Dağıstanlı), 23 Mart Cumartesi: 15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom (Pamukkale Üniversitesi), 18.00 Bahçeşehir Koleji-Çağdaş Bodrumspor (Ülker), 20.30 Beşiktaş Emlakjet-Pınar Karşıyaka (BJK Emlakjet), 24 Mart Pazar: 15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes (Muradiye), 18.00 Galatasaray Ekmas-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem), 20.30 TOFAŞ-Darüşşafaka Lassa (Tofaş), 25 Mart Pazartesi: 20.30 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko (Enka)
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım, yarın Macaristan ile deplasmanda özel bir maç oynayacak. Sakatlıkları nedeniyle Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder kadrodan çıkarıldı. Maç TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. EURO 2024'te Türkiye F, Macaristan ise A Grubu'nda yer alacak.
Türkiye Halter Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Mısır'da düzenlenen Dünya Kupası'nda milli sporcu Nazmiye Muratlı, kadınlar 45 kiloda altın madalya kazanarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Muratlı'yı ve antrenörlerini tebrik etti.
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