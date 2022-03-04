Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Kayak Şampiyonası'nın alp disiplini yarışları tamamlandı - Son Dakika
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Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Kayak Şampiyonası'nın alp disiplini yarışları tamamlandı

04.03.2022 15:59

Erzurum'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Kayak Şampiyonası'nın alp disiplini yarışları tamamlandı.

Erzurum'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Kayak Şampiyonası'nın alp disiplini yarışları tamamlandı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 251 sporcunun katıldığı organizasyon, bugün yapılan büyük slalom yarışlarıyla sona erdi.

Dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi.

Yarışların sonuçları şöyle:

14 yaş altı erkekler

1- Emin Başer

2- Akın Altuğ

3- Yaman Sandal

14 yaş altı kızlar

1- Yaprak Nur Seylan

2- Elif Doğa Bektaş

3- Tuana Özmel

16 yaş altı erkekler

1- Kaan Bal

2- Kerem Koçar

3- Bora Kumuk

16 yaş altı kızlar

1- İzlem Keysan

2- Ayşenaz Göktaş

3- Elif Zeynep Yazıcı

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Erciyes, renkli etkinliklerle de konuklarını 'zirveye' taşıyor Erciyes, renkli etkinliklerle de konuklarını 'zirveye' taşıyor ANALİG kayak yarışları başladı ANALİG kayak yarışları başladı

Kayak Merkezi, Erzurum, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Kayak Şampiyonası'nın alp disiplini yarışları tamamlandı - Son Dakika


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