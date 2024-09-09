Milli futbolcumuz Arda Güler'in forması giydiği Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Bu sezon, Ancelotti'nin Madrid ekibindeki son sezonu olabilir.
İspanyol basınında çıkan habere göre; Suudi Arabistan ekipleri, İtalyan hocanın peşinde. Ancelotti ise Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri emeklilik öncesi maddi açıdan iyi bir seçenek olarak görebilir.
Real Madrid ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Ancelotti'nin olası ayrılığı durumunda ise eflatun-beyazlıların, Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun kapısını çalabileceği belirtildi. Alonso'dan olumlu dönüş alınamaması durumunda ise Jürgen Klopp da Real Madrid için bir seçenek.
Xabi Alonso, Real Madrid'de beklediği süreyi alamayan Arda Güler için de daha çok forma şansı anlamına gelebilir. Alonso, Arda'yı Bayer Leverkusen'e kiralık olarak transfer etmek istemiş ancak kulüp, milli futbolcuyu takımdan göndermeye yanaşmamıştı.
Son Dakika › Spor › Ancelotti için bomba iddia! Arda Güler bu habere çok sevinecek - Son Dakika
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