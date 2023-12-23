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Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak - Son Dakika
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Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak

Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de henüz forma şansı bulamayan Arda Güler, yeni yılda formasına kavuşacak. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, tatil dönüşü sakatlığını atlatan yıldız futbolcuya ilk kez şans verecek.

23.12.2023 - 16:25,  Güncelleme: 16:30
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İspanya La Liga'da Noel arasına lider giren Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler için son kararını verdi.

2024'TE FORMASINA KAVUŞACAK

Defensa Central'deki habere göre Ancelotti, tatil dönüşü sakatlığını atlatan Arda Güler'e ilk kez forma şansı verecek. İspanya'da Noel sebebiyle liglere ara verildi. Real Madrid takımı 29 Aralık'ra yeniden toplanacak. Haberde Arda Güler'in artık hazır olduğunu düşünen İtalyan teknik adamın, tatil dönüşü milli oyuncuya şans vermeye hazırlandığı belirtildi.

3 OCAK'TA SAHALARDA

Eflatun-beyazlılar, yeni yıla ise 3 Ocak'taki Mallorca maçıyla başlayacak. Ancelotti'nin Arda Güler'le ilgili açıklamasından sonra 18 yaşındaki futbolcunun Mallorca maçında kadroda olması bekleniyor.

Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda\'nın yılı olacak
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Carlo Ancelotti, Real Madrid, Arda Güler, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak - Son Dakika
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