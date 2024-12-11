Ancelotti'nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler, transfer görüşmesi yaptı - Son Dakika
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Ancelotti'nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler, transfer görüşmesi yaptı

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Bayer Leverkusen, Real Madrid, Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin takımda kalacağını söylediği Arda Güler'de ısrar ediyor. Alman ekibi, milli yıldızın transferinde yeni sezon için fırsat kolluyor. Xabi Alonso'nun takımı, Arda'nın ailesi ve menajeriyle transfer görüşmesi yaptı.

11.12.2024 16:12
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Real Madrid'de istediği süreleri almakta zorlanan milli yıldızımız Arda Güler için birçok transfer iddiası ortaya atılmıştı. Carlo Ancelotti, net bir şekilde Arda'nın takımda kalacağını açıklasa da genç futbolcu için çarpıcı bir transfer gelişmesi yaşandı.

LEVERKUSEN ARDA'DA ISRARCI

Sky Sport'un aktardığı habere göre; Bayer Leverkusen, Arda Güler'in peşinde. Haberde Leverkusen'in Arda Güler ile Real Madrid'e transfer olmadan önce de ilgilendiği belirtildi. Arda Güler için sezon sonunda bir fırsat çıkar ve oyuncu düzenli forma giyebileceği üst seviye bir takıma gitmek isterse Bayer Leverkusen'in devreye girmeye hazır olduğu kaydedildi.

ARDA'NIN AİLESİ VE MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜLER

Yine haberde Alman ekibi Bayer Leverkusen'in Arda Güler'in ailesi ve menajeriyle bir transfer görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı. Öte yandan Leverkusen'in Arda'nın takımı Real Madrid ile herhangi bir temas kurmadığı da belirtildi.

ANCELOTTI "KALACAK" DEDİ

Öte yandan milli futbolcunun kış transfer döneminde Real Madrid'den ayrılabileceği öne sürülmüş ancak Ancelotti bu iddiaları yalanlayarak Arda Güler'in takımda kalacağını bildirmişti. Ancelotti, "Endrick ve Arda takımda kalacak. Biraz daha fazla dakikaya ihtiyaçları olabilir ama benim kimseye karşı bir önyargım yok. İster 18, ister 40 yaşında olsun; takımı en doğru şekilde sahaya çıkarmaya çalışıyorum. Bazen Arda ve Endrick'le bu olabilir, bazen onlarsız olabilir. Genç isimlere karşı sabırlı olmanız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

ARDA'NIN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon İspanyol devi ile tüm kulvarlarda 18 maça çıkan ve 578 dakikada sahada kalan milli yıldızımız, 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösterilen milli yıldızın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ancelotti\'nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler, transfer görüşmesi yaptı

Xabi Alonso, Real Madrid, Bundesliga, Leverkusen, Arda Güler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ancelotti'nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler, transfer görüşmesi yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat denizli:
    Evet günlük arda dozumuzu aldık ... 9 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Defolup Gitsin 1 9 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    Sıkıldık artık bu çocuğun haber olmasından 0 5 Yanıtla
  • Ali :
    Ya kardesim bukadarda atilmaz nerede bu görüsme hangi tv gazete yazmis. Bari dogru haber yapin 0 1 Yanıtla
  • Ömer Öztoprak:
    Bu çocuk hatayı kafadan yapti.Ilk olarak prensipte barça ile anlaştı ve son anda reale gitti. Barça tam onun oyun yapısına uygun ve futbolcu karakterleri realdeki gibi egoist degiller 0 0 Yanıtla
  • Burak Kync:
    Ne işi var Leverkusen’de ? 0 0 Yanıtla
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