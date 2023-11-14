İnanılmaz başarı! Fenerbahçe'yi şampiyon yapamayan Jesus, Ancelotti'yi bile solladı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayamayan ve yollarını ayıran Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, 2023 yılındaki başarılı istatistikleriyle göz doldurmaya devam ediyor.

DÜNYADA 7. OLDU

Başarılı antrenör, 2023 yılında Fenerbahçe ve Al Hilal'in başında çıktığı toplamda 51 maçta aldığı 37 galibiyet ile dünyada 2023 yılında en fazla galibiyet elde eden 7. teknik direktör oldu.

İşte o liste;

Luís Castro (Botafogo/Al Nassr)–64 M-46 G

Pep Guardiola (Man. City)–55 M-40 G

Marcel Koller (Al Ahly)–52 M-40 G

Abel Ferreira (Palmeiras)–66 M-39 G

Enderson Moreira (Recife)–66 M-39 G

Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza)–72 M-38 G

Jorge Jesus (Fenerbahçe/Al Hilal)–51 M-37 G

Carlo Ancelotti (Real Madrid)–54 M-37 G

Jorge Jesus yönetiminde Al-Hilal;