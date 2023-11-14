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İnanılmaz başarı! Fenerbahçe'yi şampiyon yapamayan Jesus, Ancelotti'yi bile solladı - Son Dakika

İnanılmaz başarı! Fenerbahçe'yi şampiyon yapamayan Jesus, Ancelotti'yi bile solladı

14.11.2023 21:58  - Güncelleme: 22:04

Jorge jesus, Fenerbahçe ve Al Hilal'in başında 2023 yılında toplamda 51 maçta aldığı 37 galibiyet ile dünyada en fazla galibiyet elde eden 7. teknik direktör oldu. Portekizli hoca, Carlo Ancelotti'nin bile önünde yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayamayan ve yollarını ayıran Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, 2023 yılındaki başarılı istatistikleriyle göz doldurmaya devam ediyor.

DÜNYADA 7. OLDU

Başarılı antrenör, 2023 yılında Fenerbahçe ve Al Hilal'in başında çıktığı toplamda 51 maçta aldığı 37 galibiyet ile dünyada 2023 yılında en fazla galibiyet elde eden 7. teknik direktör oldu.

İşte o liste;

  • Luís Castro (Botafogo/Al Nassr)–64 M-46 G
  • Pep Guardiola (Man. City)–55 M-40 G
  • Marcel Koller (Al Ahly)–52 M-40 G
  • Abel Ferreira (Palmeiras)–66 M-39 G
  • Enderson Moreira (Recife)–66 M-39 G
  • Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza)–72 M-38 G
  • Jorge Jesus (Fenerbahçe/Al Hilal)–51 M-37 G
  • Carlo Ancelotti (Real Madrid)–54 M-37 G

Jorge Jesus yönetiminde Al-Hilal;

  • 18 Maç
  • 15 Galibiyet
  • 3 Beraberlik
  • 48 Atılan gol
  • 9 Yenilen gol
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor İnanılmaz başarı! Fenerbahçe'yi şampiyon yapamayan Jesus, Ancelotti'yi bile solladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnanılmaz başarı! Fenerbahçe'yi şampiyon yapamayan Jesus, Ancelotti'yi bile solladı - Son Dakika
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