Anderlecht, Fenerbahçe\'ye Hazır

Spor

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 3-0'ın rövanşında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Belçika temsilcisi Anderlecht, hazırlıklarını tamamladı.

Başkent Brüksel'deki antrenman tesislerinde teknik direktör David Hubert yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon çalışması yapılırken, basına kapalı bölümde taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Kasper Dolberg, Mario Stroeykens ve Yari Verschaeren katılmadı.

Bu oyuncuların yanı sıra idmana çıkan ama tam hazır olmayan Samuel Edozie'nin durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

Anderlecht ile Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.