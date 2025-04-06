Anderson Talisca: Alex mesaj attı - Son Dakika
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Anderson Talisca: Alex mesaj attı

Anderson Talisca: Alex mesaj attı

Trabzonspor karşısında Süper Lig kariyerindeki ilk hat-trickini yapan Anderson Talisca, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. jeneriklik golünü değerlendiren Talisca, attığı golün ardından Alex'in gol müziğinin çalmasına değindi. Brezilyalı yıldız, '' O da Brezilyalı, büyük izler bıraktı. Geldiğimde Whatsapp'tan mesaj attı, umarım ben de aynı izleri bırakırım'' ifadelerini kullandı.

06.04.2025 21:47
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Trabzonspor'u 4-1 yendikleri maça yaptığı hat-trick ile damga vurdu. Brezilyalı yıldız, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SÜRECEK İNANDIM VE GÜVENDİM"

Mücadelede 3 gol atan ve Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Talisca, "Buraya geldiğim ilk günden beri hep saygı duydum. İki ay oldu, çok mutluyum. Bu deva kulübü temsil etmek çok büyük mutluluk. Takım olarak performanstan çok mutluyum. Sürece inandım ve güvendim. Daha yukarıya gitmek için her şeyi yaptım, mutluyum. Hocamıza ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim." dedi.

"BİRKAÇ MAÇTIR DENİYORDUM"

Attığı jeneriklik golü değerlendiren Talisca, "Aslında birkaç maçtır bu golü deniyordum çünkü tek vuruşta gol atma kalitemin olduğunu biliyordum. Bugün de güzel bir gol oldu. Aslında kariyerimde pekçok benzer güzel gol var ama bu da en iyilerinden birisi." ifadelerini kullandı.

"ALEX ÇOK BÜYÜK! BANA MESAJ ATTI"

Attığı golden sonra, Alex'in gol müziğinin çalmasıyla ilgili olarak Talisca, "Aslında gol attığımda çalan müziğe dikkat etmedim. Alex çok büyük bir isim, 10 yıl sonra onun attığı golde çalan müziğin çalması çok büyük mutluluk. O da Brezilyalı, büyük izler bıraktı. Geldiğimde Whatsapp'tan mesaj attı, umarım ben de aynı izleri bırakırım." cevabını verdi.

Anderson Talisca, Alex De Souza, Trabzonspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anderson Talisca: Alex mesaj attı - Son Dakika

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