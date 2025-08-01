Anderson Talisca UEFA listesinde yok! İşte nedeni

Süper Lig devi Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 6 ve 12 Ağustos'ta Hollanda ekibi Feyenoord'la oynayacağı maçın kadrosunu gece yarısı UEFA'ya bildirdi.

TALISCA KADRODA YOK

Önceki gün İstanbul'a gelen yeni transferler Milan Skriniar ile Nelson Semedo'nun isimleri listede yer aldı. İstanbul'da Karagümrük ile oynanan maçta sakatlanan ve Portekiz kampını kaçıran Anderson Talisca, kadroya yazılmadı. Bireysel çalışmalara yeni başlayan ve takıma katılması 10 günü bulacak olan Brezilyalı futbolcu sonraki aşamalarda listeye eklenecek.

Sakatlığı atlatan İsmail Yüksek ile Lazio karşılaşmasında sakatlanan ancak durumu iyi olan Yusuf Akçiçek de kadroya girdi.