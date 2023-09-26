İşler hiç istediği gibi gitmiyor! Sampdoria, Pirlo ile dibe vurdu - Son Dakika

İşler hiç istediği gibi gitmiyor! Sampdoria, Pirlo ile dibe vurdu

Son Güncelleme: 26.09.2023 15:46

Fatih Karagümrük'ün eski teknik direktörü Andrea Pirlo, İtalya Serie B ekibi Sampdoria'nın başına geçtikten sonra çıktığı ilk 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Pirlo'nun öğrencileri, ligde 5 puanla 15. sırada yer aldı.

Fatih Karagümrük'ün eski teknik direktörü Andrea Pirlo, Sampdoria kariyerine istediği başlangıcı yapamadı. 2022-2023 sezonunun bitimine 3 hafta kala Karagümrük ile yollarını ayıran ve ardından yaz transfer döneminde İtalya Serie B ekibi Sampdoria'nın teknik direktörlük koltuğuna oturan Pirlo, yeni takımıyla çıktığı 6 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

SAMPDORIA'DA KABUSU YAŞIYOR

Sezona 2-1'lik Ternana galibiyeti ile başlayan Pirlo'nun öğrencileri, ilk haftadan sonra oynadığı hiçbir maçı kazanamadı. Mavi-beyazlılar, ligin 2. haftasında Pisa'ya 2-0, 3. haftada Venezia'ya 2-1 mağlup oldu. Dördüncü haftada Cremonese ile 1-1 berabere kalan Sampdoria, beşinci haftada da Cittadella'ya 2-1 yenildi. Ligin son haftasında Parma karşısında da 1-1'e razı olan İtalyan ekibi, topladığı 5 puanla 15. sırada yer aldı. Andrea Pirlo'nun öğrencileri, bu maçlarda 6 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.

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BORINI VE RICCI SINIFTA KALDI

Geçen sezon Fatih Karagümrük'ün başında 34 resmi müsabakaya çıkan Pirlo, bu maçlarda 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet almıştı. Pirlo yönetimindeki Karagümrük, bu karşılaşmalarda 77 gol bulurken, filelerinde 70 gole ise engel olamadı. 44 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, İstanbul temsilcisi ile maç başına 1.29 puan ortalaması yakalamıştı. Öte yandan geçen sezon Fatih Karagümrük'te forma giyen ve sezon başında Sampdoria'ya transfer olan Fabio Borini ile Matteo Ricci, beklenen katkıyı sağlayamadı. Mavi-beyazlılarda 5 maça çıkan Borini, 2 asist yaparken, 4 karşılaşmada oynayan Ricci ise gol ya da asist üretemedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İşler hiç istediği gibi gitmiyor! Sampdoria, Pirlo ile dibe vurdu - Son Dakika


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