Andrei Martin: Moldova Tarihine Geçiyoruz

Spor

- Andrei Martin: "Moldova tarihine geçeceğiz"

İSTANBUL - Petrocub Teknik Direktörü Andrei Martin, Başakşehir maçında son dakikalara kadar cesaretli olduklarını belirterek, "Moldova tarihine geçeceğiz. Başakşehir'e karşı deplasmanda 1 puan almak çok gurur verici" dedi.

UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında Moldova ekibi Petrocub, İstanbul'da Başakşehir'e konuk olurken sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Petrocub Teknik Direktörü Andrei Martin, "Başakşehir maçın favorisiydi. Tabii ki biz cesaretli takımız. Her maça çok ciddi bakıyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi maça çok agresif başladık. Belki de biz 1-0 önde başlayacaktık. Gol pozisyonlarına girmeye çalıştık, sadece defans yapmadık. 90 artılarda gol atmak gösterir ki takım cesaretli. Son dakikalarda bile maçı bırakmıyor. Gol pozisyonlarına girmeye çalışıyor. Sonuçta mutlu olduk. Takımım olan Petrocub'ı tebrik ediyorum. Başakşehir'e de gelecek maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Moldova tarihine geçeceğiz"

Alınan puanın kendileri için ne ifade ettiği ile ilgili gelen soruya Martin, "Biz fakir bir kulübüz. Türkiye ile İstanbul ile kıyaslanmak; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir'in statlarını biz rüyamızda bile göremiyoruz. Moldova'da bile düşünemiyoruz. Ama sahaya çıkınca ne tarihe ne bütçe fark etmiyor. Sahada herkes eşit. Sonuçta maçın sonucu önemli. Bizim için gurur verecek bir sonuç. Moldova tarihine geçeceğiz. Başakşehir'e karşı deplasmanda 1 puan almak çok gurur verici" diye konuştu.