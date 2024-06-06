Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Parklarda Spor Etkinlikleri'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
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Spor

Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Parklarda Spor Etkinlikleri'ne Yoğun İlgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sağlıklı Adımlar Sağlıklı Başkent' sloganıyla başlattığı 'Parklarda Spor Etkinlikleri' başkentlilerden gelen yoğun talep ve memnuniyetin ardından bu sene de devam ediyor.

06.06.2024 14:16
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sağlıklı Adımlar Sağlıklı Başkent' sloganıyla başlattığı 'Parklarda Spor Etkinlikleri' başkentlilerden gelen yoğun talep ve memnuniyetin ardından bu sene de devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent' sloganıyla park ve rekreasyon alanlarında başlattığı ücretsiz spor faaliyetlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Başkentte spor yapılmasını teşvik etmek amacıyla başlatılan spor aktiviteleri, 17 farklı noktada Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri 08.30-11.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Başkentliler açık havada egzersiz yapıyor

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, beden eğitimi öğretmenleri ve uzman antrenörler eşliğinde, belirlenen 17 park ve rekreasyon alanında spor faaliyeti gerçekleştiriyor. Açık havada spor yapmak isteyen Başkentliler, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri 08.30-11.00 saatleri arasında ücretsiz spor etkinliğine katılabiliyor.

"Tüm vatandaşlarımızı Vedat Dolakay Parkı'ndaki spor etkinliğimize davet ediyorum"

Açık havada spor yapmanın motive edici olduğuna değinen Beden Eğitimi Öğretmeni Esin Yalçın, "Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent, Parklarda Spor Projemiz bugün itibarıyla başlamış durumdadır. Biz de Vedat Dolakay Parkı'nda bulunan Batıkent Kadınlar Lokali'ndeki tüm üyelerimizle birlikte spor yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı Vedat Dolakay Parkı'ndaki spor etkinliğimize davet ediyorum" dedi.

17 noktada spor faaliyeti

'Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent' sloganıyla gerçekleştirilen ücretsiz spor etkinliğinin düzenlendiği parklar ise şöyle:

"Altınpark, Kurtuluş Parkı, Seğmenler Parkı, Gazi Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi, Göksu Parkı, Kelebek Su Parkı, Şehit Uzman Çavuş Can İnce Parkı, Necmettin Erbakan Parkı, Esertepe Parkı (Esertepe Aile Yaşam Merkezi Önü), Şafak Tepe Parkı, GOP Parkı, Harikalar Diyarı Parkı (3. Kapı Girişi), Yunus Emre Sevgi Parkı, Cemre Parkı, Erol Kaya Parkı, Vedat Dalokay Parkı, Zeynepcik Parkı." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Parklarda Spor Etkinlikleri'ne Yoğun İlgi - Son Dakika

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