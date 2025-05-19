Ankara'da 19 Mayıs Yarı Maratonu Düzenlendi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk kez Ankara 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Halk Koşusu düzenlendi.

Ankara Ata Çiftliği'ndeki organizasyonun startını CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Nihat Bağcı ile federasyon yetkilileri verdi.

21 ve 5 kilometrelik iki ayrı kategoride koşulan yarışa yaklaşık 800 sporcu katıldı.

Yarı maratonda dereceye giren sporcular şunlar:

Erkekler: 1. Laban Kimkepboi (Kenya), 2. Elijah Tirop Selem (Kenya), 3. Ahmet Alkanoğlu

Kadınlar: 1. Meseret Desalgn Yrdaw (Etiyopya), 2. Eunita Chepchumba (Kenya), 3. Fatma Arık