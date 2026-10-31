Ankara'da 88. Cumhurbaşkanlığı Kupası Etsuko'nun, Cumhuriyet Koşusu Özmen Bey'in oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara'da 88. Cumhurbaşkanlığı Kupası Etsuko'nun, Cumhuriyet Koşusu Özmen Bey'in oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara\'da 88. Cumhurbaşkanlığı Kupası Etsuko\'nun, Cumhuriyet Koşusu Özmen Bey\'in oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Haftası kapsamında 75'inci Yıl Ankara Hipodromu'nda düzenlenen 88'inci Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Etsuko isimli safkanla Ayhan Kurşun kazandı. 46'ncı Cumhuriyet Koşusu'nda ise Selim Kaya idaresindeki Özmen Bey finişi ilk sırada geçti.

AT yarışlarında sezon, son Grup 1 mücadeleleri ile final yaptı. Cumhuriyet Haftası'nda 75'inci Yıl Ankara Hipodromu'nda koşulan 88'inci Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Etsuko isimli safkanla Ayhan Kurşun kazandı. 46'ncı Cumhuriyet Koşusu'nda finişi ilk gören ise Selim Kaya idaresindeki Özmen Bey oldu.

46'ncı Cumhuriyet Koşusu ile 88'nci Cumhurbaşkanlığı Koşusu, 75'inci Yıl Ankara Hipodromu'nda gerçekleştirildi. Koşu sonrasında gerçekleştirilen şal töreninin ardından ödül törenine geçildi. Kazanan safkanın sahibi Mehmet Emin Ekenler'e kupasını, 4'üncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç takdim etti. Safkanın antrenörü Savaş Gürkan'a plaketini Ankara Vali Yardımcısı Osman Beyazyıldız verirken, jokeyi Ayhan Kurşun'a ise plaketini Kulübümüz Genel Sekreteri Gülnur Gülerce takdim etti. Törene, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Zikrullah Erdoğan ve Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Halid Milli de katıldı.

88'inci Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Etsuko isimli safkanla Ayhan Kurşun kazandı. 46'ncı Cumhuriyet Koşusu'nda ise finişi ilk gören Selim Kaya idaresindeki Özmen Bey oldu. 2 bin 400 metrelik çim pistte yapılan 88'inci Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda 11 at mücadele etti ve yarışa sadece 3 yaş ve üzeri safkan İngiliz atları katıldı. Yarış sonunda 1'inci gelen Etsuko isimli safkanın sahibi Mehmet Emin Ekenler, 2 milyon, Jokey Ayhan Kurşun ise 10 liralık ödülün sahibi oldu.

Cumhuriyet Koşusu'nda ise bin 600 metre çim pistte 13 at mücadele etti. Yarışa sadece 3 yaş ve üzeri safkan Arap atları katıldı. Yarışı kazanan Özmen Bey isimli safkanın sahibi Ömer Bilir 2.8 milyon, jokeyi Selim Kaya ise 14 milyon liralık ödülün sahibi oldu.

Kaynak: DHA
Selim KayaAnkaraSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı Gördüklerine inanamadı Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı
Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu
Dallıkavak Tüneli açıldı 20 dakikalık yol 5 dakikaya indi Dallıkavak Tüneli açıldı! 20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
Fenerbahçe taraftarını illallah ettiren isme 2 talip birden Fenerbahçe taraftarını illallah ettiren isme 2 talip birden
Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar
17:57
Kadro dışı kaldı Fenerbahçe-Göztepe maçında ilk 11’ler belli oldu
Kadro dışı kaldı! Fenerbahçe-Göztepe maçında ilk 11'ler belli oldu
17:41
Babasını tanımayan yok Çektiği video başına iş açtı
Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açtı
16:22
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade! Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
16:18
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
15:37
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
15:10
Televizyon dünyasında kriz büyüyor Bir dizi daha yayınlanmayacak
Televizyon dünyasında kriz büyüyor! Bir dizi daha yayınlanmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 18:02:56. #.0.3#
SON DAKİKA: Ankara'da 88. Cumhurbaşkanlığı Kupası Etsuko'nun, Cumhuriyet Koşusu Özmen Bey'in oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android