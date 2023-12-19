Ankara\'da Çubuk E-Spor Merkezi\'nde Zula 100. Yıl Klan Turnuvası\'nın finali yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı Çubuk E-Spor Merkezi'nde final heyecanı yaşandı. "Zula 100. Yıl Klan Turnuvası"nda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Başkent'e gelen 8 takım ve 50'ye yakın oyuncu, birbirleriyle kıyasıya yarışırken, ilk dörde giren takımlara da ödül verildi.

Başkent'te spor aktivitelerinin artırılması ve çeşitlendirilmesi için önemli projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, e-spor turnuvalarına da ev sahipliği yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin hizmete açtığı Çubuk E-Spor Merkezi, Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Zula 100. Yıl Klan Turnuvası"nın finallerine ev sahipliği yaptı.

ÇEŞİTLİ ŞEHİRLERDEN 50 OYUNCU KATILDI

Türkiye genelinde 64 takımın çevrimiçi rekabet ettiği turnuvanın final karşılaşmaları, Çubuk E-Spor Merkezi'nde 8 takım ve 50 oyuncunun katılımıyla gerçekleşti.

Zula oyununun Topluluk Yöneticisi Ahmet Avcı, 2024 yılında Ankara'da bulunan Kuğulu Park Zula'da bir harita olarak oynanmaya başlanacağını belirterek, "Bu 67 ülkede Ankara'nın tanıtılması anlamına geliyor. Bu mutluluk içerisinde Ankara'ya geldik. 4 maçı aynı anda yaptırmak gerçekten kolay değildir fakat buradaki e-spor merkezi bunun için çok uygun. Çok güzel tasarlanmış bir mekan, internet hızı mükemmel. Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Son 8'e kalan takımların kıyasıya mücadelesine sahne olan turnuvanın büyük finalini Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ E-Spor'u mağlup eden Denizbank Wildcats kazandı.

Büyükşehir Belediyesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İnovatif AŞ ve YENY tarafından ortaklaşa düzenlenen turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Denizbank Wildcats 18 bin, ikinci Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ E-Spor 12 bin, üçüncü Babaların Babası 9 bin ve dördüncü Tamari Altunga ise 6 bin TL para ödülü kazandı.

OYUNCULARDAN E-SPOR MERKEZİ'NE TAM NOT

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen ve birbirleriyle mücadele eden e-spor tutkunu gençler, turnuva ve Çubuk E-Spor Merkezi hakkında şunları söyledi:

- Bilal Çoban: " Sinop'tan geldim. Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nde okuyorum. 8 yaşından beri oyun oynuyorum. Burada çok güzel bir atmosfer var. Türkiye'nin her tarafından oyuncular gelmiş. Bu tür organizasyonlar genelde yurt dışında oluyor. Biz bunu yurt içinde yaptığımız için çok mutluyuz. Tüm e-spor ekipmanları düşünülmüş. Bu ortamı kimse sağlayamaz."

-Onur Atcivan: "E-Spor merkezlerinin bu şekilde ön planda olması çok önemli. Ankara Çubuk'ta böyle bir yer olduğunu ben bilmiyordum. Bir internet edasında bir yer bekliyordum. Gerçekten üst segmentte bir yer kurulmuş. Burası profesyonel oyuncular için bulunmaz bir nimet ve bunun ücretsiz sağlanması çok güzel."

-Hacı Akkuş: "Mersin'den geliyorum. Uzun yıllardır Zula oynuyorum. Buraya gelmeden bir araştırma yaptık. Bu kadar güzel bir merkeze geleceğimizi bilmiyorduk. Buradaki bilgisayarlarla oyun gerçekten çok akıcı. Oyuncuların buraya gelip bu zevki tatmalarını isterim."