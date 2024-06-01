Ankara'da düzenlenen Hermos Elçilikler Futbol Ligi başladı - Son Dakika
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Ankara'da düzenlenen Hermos Elçilikler Futbol Ligi başladı

Ankara\'da düzenlenen Hermos Elçilikler Futbol Ligi başladı

Ankara'da Hermos Grup tarafından düzenlenen Elçilikler Futbol Ligi'nin ilk maçları Gölbaşı Şehir Stadı'nda oynandı. Toplam 10 ülke büyükelçiliğinin katıldığı turnuvada eski FIFA hakemi Ali Palabıyık da Katar formasıyla mücadele etti. Şampiyona 30 Haziran'da final maçıyla sona erecek. İlk hafta maç sonuçları şu şekildedir: Gine-Kongo: 1-2, Norveç-Suudi Arabistan: 9-2, Türkiye-Katar: 0-3, ABD-Büyük Britanya: 0-4.

01.06.2024 18:39
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Ankara'da düzenlenen Hermos Elçilikler Futbol Ligi ilk maçlarla başladı.

Hermos Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Şahin Susam'ın önderliğinde Hermos Grup Koordinatörü Furkan Uzun'un koordinesinde yapılan turnuvanın ilk karşılaşmaları, Gölbaşı Şehir Stadı'nda oynandı.

Toplam 10 ülke büyükelçiliklerinin katıldığı turnuvada eski FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık da Katar formasıyla mücadele etti.

Şampiyona 30 Haziran'da oynanacak final maçıyla sona erecek.

İlk hafta maç sonuçları şöyle:

A Grubu:

Gine-Kongo: 1-2

Norveç- Suudi Arabistan: 9-2

B Grubu:

Türkiye-Katar: 0-3

C Grubu:

ABD- Büyük Britanya: 0-4

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ankara'da düzenlenen Hermos Elçilikler Futbol Ligi başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da düzenlenen Hermos Elçilikler Futbol Ligi başladı - Son Dakika
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